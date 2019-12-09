TV动画《A3！》SEASON SPRING的正式PV公开





TV动画《A3！ SEASON SPRING ＆ SUMMER》中SEASON SPRING的正式PV公开。

根据日本游戏厂商 Liber Entertainment Inc. 推出的男演员育成手机游戏改编的TV动画《A3!》共分为《SEASON SPRING & SUMMER》和《SEASON AUTUMN ＆ WINTER》两季。此次公开的时春组PV，伴随着本作的片头曲「Act! Addict! Actors!」春组5人探访了立花。

此外SEASON SPRING的片尾曲「HOME」、以及SEASON SUMMER的片尾曲「オレンジ・ハート」CD将于2020年3月4日发售。TV动画将在dアニメストア、FOD、U-NEXT先行播出。

《A3!》是一款女性向剧团养成手游，玩家将在游戏中成为剧团的团长兼“总监督”，召集帅气团员来拯救面临倒闭的剧团。通过搭配春、夏、秋、冬四个不同组合的成员，培养处在萌芽状态的剧团团员，让他们在小剧场的舞台上绽放自己的风采！

【CAST】

佐久间咲也：酒井广大

碓冰真澄：白井悠介

皆木缀：西山宏太朗

茅崎至：浅沼晋太郎

希特隆：五十岚雅

皇天马：江口拓也

瑠璃川幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鸠三角：广濑大介

三好一成：小泽廉

摄津万里：泽城千春

兵头十座：武内骏辅

七尾太一：滨健人

伏见臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

月冈紬：田丸笃志

高远丞：佐藤拓也

御影密：寺岛惇太

有栖川誉：丰永利行

雪白东：柿原彻也

立花泉：名冢佳织

【STAFF】

原作：《A3!》（LIBER ENTERTAINMENT）

角色原案：富士原良

监督：篠原启辅

副监督：中园真登

系列构成：林直树

人设、总作画监督：小松真梨子

美术监督：田边浩子（草薙）

摄影监督：铃木麻予（T2 Studio）

音响监督：滨野高年

音乐：横山克、桥口佳奈

监制：Infinite

动画制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

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