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动画《魔法纪录 魔法少女小圆外传》公开第二弹宣传影像

资讯 菜菜 2019年12月04日 01:09

《魔法少女小圆》改编的RPG手游《魔法纪录 魔法少女小圆外传》即将改编为动画，官方日前公开了第二弹宣传影像，由 ClariS 演唱的片尾主题曲「アリシア」也同步公开。

动画《魔法纪录 魔法少女小圆外传》公开第二弹宣传影像 资讯

于新兴都市神滨市之中，少女们的相逢将会交织出全新的故事，「你会和我一起并肩作战吗？」 ──因为受到奇妙力量牵引，魔法少女们聚集到这个城市之中。 这是一个，可以让魔法少女保持自己现在模样的场所。 她们将会在此地，接受魔女赐与的全新力量作战。「到底发生了什么…… 在这城市里……」──少女「环彩羽」追在失踪的妹妹「羽衣」身后来到了这座城市。 而见泷原市的魔法少女「晓美焰」，为了拯救小圆也来到了神滨市寻求答案，当两个城市的魔法少女互相交错之时，另外一个希望也随之诞生……


【制作团队】

原作：Magica Quartet

主要角色原案：苍树うめ

角色设计／総作画监督：谷口淳一郎

动作导演：桥本敬史

美术监督：内藤健

编集：松原理恵

撮影监督：土屋康次

音楽：尾泽拓実

动画管理者：新房昭之

总监督／系列构成：剧団イヌカレー（泥犬）

副监督：宫本幸裕

総作画监督：杉山延寛・山村洋贵

主要动画师：伊藤良明・高野晃久・宫井加奈

色彩设计：日比野 仁

CG监督：岛 久登

脚本协力：エルスウェア

音响监督：鹤冈阳太

动画制作：シャフト


声优

环いろは：麻仓もも

由比鹤乃：夏川椎菜

二叶さな：小仓唯

秋野かえで：大桥彩香

黒江：花泽香菜

七海やちよ：雨宫 天

深月フェリシア：佐仓綾音

十咎ももこ：小松未可子

水波レナ：石原夏织


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