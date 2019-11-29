TV版动画《神推登上武道馆我就死而无憾》最新宣传片解禁，偶像组合ChamJam声优、主题曲公布

周四（11月28日），TV版动画《神推登上武道馆我就死而无憾（日语：推しが武道館いってくれたら死ぬ）》在其官方网站开始播出动画的最新新宣传片。官方网站还公布了动画中偶像组合ChamJam各成员的声优，以及主题曲的情报。







偶像组合ChamJam队长五十嵐れお（五十岚玲央）由本渡枫配音，冷静而可靠的松山空音由长谷川育美配音，色气担当伯方真妃由榎吉麻弥配音，性格沉稳的水守ゆめ莉（水守梦莉）由石原夏织配音，不会看气氛的自由派寺本優佳(寺本优佳)由和多田美咲配音,组合中妹妹一般的存在横田文由伊藤麻菜美配音。此外，偶像宅伙伴基的妹妹玲奈由市之濑加那配音。



动画的片头曲是由ChamJam演唱的《Clover wish》，片尾曲是由松浦亚弥演唱的《▽桃色片想い▽》。



之前播出的宣传片







动画全长12话，将在2020年1月播出，具体播出时间如下：



TBS：2020年1月9日（周四）起每周四25:28～

BS-TBS：2020年1月11日（周六）起每周六26:00～



动画主要声优如下：



绘里飘 cv 法伊鲁兹·爱

舞菜 cv 立花日菜

五十岚玲央 cv 本渡枫

松山空音 cv 长谷川育美

伯方真妃 cv 榎吉麻弥

水守梦莉 cv 石原夏织

寺本优佳 cv 和多田美咲

横田文 cv 伊藤麻菜美

熊佐 cv 前野智昭

基 cv 山谷祥生

玲奈 cv 市之濑加那



动画主要制作人员如下：



监督：山本裕介

系列构成：赤尾凸

角色设计：下谷智之、米泽优

次要角色设计：西畑步美

CG监督：生原雄次

色彩设计：藤木由香里

美术监督：益田健太

美术设定：藤濑智康

摄影监督：浅村彻

编辑：内田惠

音响监督：明田川仁

音响效果：上野励

音乐：日向萌

动画制作：8-bit



动画改编自平尾アウリ创作的同名漫画。平尾アウリ于2015年起在在线漫画网站“COMICリュウ”上连载这部漫画，德间书店在去年12月出版了漫画单行本第五卷。漫画于2018年5月宣布了动画化的消息。



故事简介：



绘里在郊野 Live 上看到舞菜的表演后就对其一见倾心，成为一名重视的舞菜推，绘里本人对于舞菜的狂热就是“对自己的人生来说，与舞菜的每分每秒都是必需品”，绘里打工的所有收入都花在了支持舞菜身上。实际上绘里就是传说中的一个人推起一个偶像的顶级偶像宅。而舞菜之所以粉丝比较少，也多少是由于绘里的过于狂热，绘里在粉丝群体中也是个知名人物，甚至可以看到舞菜就能现场喷鼻血。



而作为偶像的舞菜其实不太擅长对应如此狂热的绘里，面对绘里舞菜自己会非常的紧张无法好好说话，导致绘里以为舞菜对自己很冷淡，但实际上舞菜很喜欢自己的狂热粉丝绘里，绘里的狂热应援成为了舞菜坚持做偶像的支柱，不过舞菜对于偶像这份工作有着非常高的自觉，所以会压抑自己的感情。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

