动画《恋爱小行星》1月3日正式播出

周四（11月28日），TV版动画《恋爱小行星（日语：恋する小惑星）》在其官方网站宣布，动画将从1月3日起在AT-X、东京MX、太阳电视台、KBS京都、爱知电视台、BS11播出。



动画确定将于12月22日举办动画第一话特别上映会。届时，动画五位主角的声优高柳知叶、山口爱、指出毬亚、东山奈央、上坂堇都将会出席活动。



动画宣传片







动画新关键视觉图



动画主要声优如下：



木之幡米拉 cv 高柳知叶

真中苍 cv 山口爱

猪濑舞 cv 指出毬亚

樱井美景 cv 东山奈央

森野真理 cv 上坂堇



动画主要制作人员如下：



原作：Quro

监督：平牧大辅

系列构成：山田由香

角色设计：山崎淳

道具设计：宫原拓也

总作画监督：山崎淳、松浦麻衣、杉田まるみ

美术监督：中村典史（スタジオなや）

色彩设计：伊藤裕香

摄影监督：杉浦诚一

编辑：坪根健太郎（REAL-T）

音响监督：高寺たけし

音乐：伊贺拓郎

音乐制作：FlyingDog

动画制作：动画工房

出品：星咲高校地学部



动画片头曲是由东山奈央演唱的《歩いていこう！》，单曲CD将于2020年2月5日发售，普通版和动画版售价1300日元，初回限定版售价1800日元。片尾曲是由铃木木乃美演唱的《夜空》，单曲CD将于2020年2月12日发售，普通版售价1400日元，初回限定版A售价2400日元，初回限定版B售价2000日元。 芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》今年4月刊的封面显示，漫画《恋爱小行星（日语：恋する小惑星）》已经确定将进行TV版动画化改编。



漫画由Quro创作。漫画于杂志2017年2月刊开始连载。芳文社在去年3月出版那了漫画单行本第一卷。



漫画故事发生在星咲高中的地学部。星咲高中的地学部是天文部和地质研究会合并而成的社团。有着想要发现小行星的梦想的女主角木ノ幡みら虽然受到没有天文部的打击，但是还是选择进入地学部，在这里她与让自己有发现小行星梦想的真中あお再次相遇。除了真中あお，还有天文班的学长森野真理、地质班的学长猪瀬舞、桜井美景等人，由此故事正式开始。





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