漫画《街角魔族》将休刊两个月

周三（11月27日），漫画《街角魔族（日语：まちカドまぞく）》作者伊藤出云在其个人推特上宣布，为了从植物神经性共济失调中恢复，她的漫画《街角魔族》将休刊两个月，下一话将会在2020年1月底出版的芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》上刊登。



伊藤出云表示，她从上个月就有了疾病的征兆。两年前，在她从一次扁桃体发炎引发的发烧中恢复后，只要她疲劳，她就开始咽喉和耳朵发炎。她说自己有个坏习惯，只要漫画创作进入状态，她就停不下来不想休息。这个习惯慢慢摧毁了她的健康。



《街角魔族》是一部由伊藤出云创作的四格喜剧漫画，漫画于芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》2014年8月刊和9月刊上客串连载，并于2014年11月刊起正式开始连载。由漫画改编而成的TV版动画于今年7月至10月播出。



动画的宣传片







动画主要声优如下：



吉田优子 cv 小原好美

千代田桃 cv 鬼头明里

莉莉丝 cv 高桥未奈美

阳夏木蜜柑 cv 高柳知叶



动画主要制作人员如下：



监督：樱井弘明

系列构成：大知庆一郎

角色设计：大塚舞

动画制作：J.C.STAFF





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