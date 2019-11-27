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Netflix动画《7SEEDS》第1期明年1月电视播出

资讯 十月轻舞 2019年11月27日 20:33


　　《7SEEDS》是由Gonzo制作，改编自田村由美的同名科幻漫画动画作品。动画第1期将于2020年1月14日TOKYO MX、BS富士等电视台播出。

 Netflix动画《7SEEDS》第1期明年1月电视播出 资讯 第1张

　　《7SEEDS》是日本漫画家田村由美创作，以近未来SF生存为题材的少女漫画，连载于小学馆《别册少女comics》2001年11月号，后也在《月刊flowers》（2002年6月号至2017年7月号）连载，出版单行本全35卷。该作品在2007年（平成18年）的第52回小学馆漫画赏中获得少女向部门的奖项。《月刊FLOWERS》2019年1月号（2018年11月28日发售）封面宣布由Netflix动画化。第一季全12集于2019年6月28日由Netflix全球独家播映。目前Netflix已宣布续订动画第2期。

Netflix动画《7SEEDS》第1期明年1月电视播出 资讯 第2张

剧情简介

　　少女小夏睁开眼睛，看到周围都是大海。突然被卷入汹涌大海的她，与阿岚、蝉丸、牡丹一起达到一座岛屿。在这个岛上蔓延着未开化的丛林，他们不断受到巨大化的植物、凶暴化的动物和昆虫袭击，再次面临与死亡相邻的求生生活。

　　在那种情况下，他们从自称是向导的人物那里听说了一个让人难以置信的计划。这就是为了避免人类灭绝，将年轻健康的人类冷冻保存起来，为灾难过后的地球留下人类的种子的伟大计划——“7SEEDS计划”。

　　他们初次知道自己正是被这个计划选中的人类时感到愕然。

　　“7SEEDS计划”选中的年轻人在这个时过境迁的世界，即使环境再残酷也要拼命地生存下去。

 Netflix动画《7SEEDS》第1期明年1月电视播出 资讯 第3张

 

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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