电视动画《SHOW BY ROCK!!》新动画1月开播

三丽鸥公司旗下各品牌代表形象的人物企划《SHOW BY ROCK!!》的新作动画《SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!》将于2020年1月9日在TOKYO MX等台开播，关键视觉图、演职人员等相关信息公布。
《SHOW BY ROCK!!》企划包含手机游戏、漫画、舞台剧等衍生作品，2015年TV动画第一期播出、2016年TV动画第2期播出。
新作将以狐狸族少女ほわん（CV远野光）、条纹猫族少女マシマヒメコ（CV夏吉优子）、Devilmint鬼龙族少女デルミン（CV和多田美咲）、狼女族少女ルフユ（CV山根 綺）组成的乐队“Mashumairesh!!!!”为中心展开全新的故事。
staff
原作：三丽鸥
监督：孙 承希
系列构成：田泽大典
角色设定・总作画监督：伊藤晋之
顾问：小岛正幸
美術设定：菱沼由典
色彩设计：宮脇裕美
撮影監督：岩崎 敦
CG Director：上本雅之
CG Producer：細江 加奈子
CG Production：ポリゴン・ピクチュアズ
动画制作：キネマシトラス
配音
ほわん：远野 光
マシマヒメコ：夏吉优子
デルミン：和多田美咲
ルフユ：山根 綺
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