电视动画《SHOW BY ROCK!!》新动画1月开播

三丽鸥公司旗下各品牌代表形象的人物企划《SHOW BY ROCK!!》的新作动画《SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!》将于2020年1月9日在TOKYO MX等台开播，关键视觉图、演职人员等相关信息公布。

《SHOW BY ROCK!!》企划包含手机游戏、漫画、舞台剧等衍生作品，2015年TV动画第一期播出、2016年TV动画第2期播出。

新作将以狐狸族少女ほわん（CV远野光）、条纹猫族少女マシマヒメコ（CV夏吉优子）、Devilmint鬼龙族少女デルミン（CV和多田美咲）、狼女族少女ルフユ（CV山根 綺）组成的乐队“Mashumairesh!!!!”为中心展开全新的故事。

staff

原作：三丽鸥

监督：孙 承希

系列构成：田泽大典

角色设定・总作画监督：伊藤晋之

顾问：小岛正幸

美術设定：菱沼由典

色彩设计：宮脇裕美

撮影監督：岩崎 敦

CG Director：上本雅之

CG Producer：細江 加奈子

CG Production：ポリゴン・ピクチュアズ

动画制作：キネマシトラス

配音

ほわん：远野 光

マシマヒメコ：夏吉优子

デルミン：和多田美咲

ルフユ：山根 綺

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