TV版动画《22/7》公开主题曲信息

周三（11月20日），偶像企划“22/7”的TV版动画《22/7》在其官方网站公布了动画的片头、片尾主题曲信息。偶像组合22/7将为动画演唱片头曲《ムズイ》和片尾曲《空のエメラルド》。这两首歌将会于12月24日在东京Zepp DiverCity举办的偶像组合活动“Birthday Event 2019”上首次披露。这两首歌都将收录到组合的第五首单曲碟中，单曲碟计划在明年2月26日发售。



偶像组合22/7



TV版动画《22/7》将在2020年1月播出。



关键视觉图



先行宣传片





组合第四首单曲《何もしてあげられない》的动画MV





二次元偶像企划“22/7（ななぶんのにじゅうに）”由打造了AKB48、乃木坂46等人气女子偶像团体的制作人秋元康跨界与Aniplex、SONY唱片公司合作创立。



动画《22/7》的角色原案由细居美惠子、深崎暮人等8位绘师负责，主角的声优如下：



河野都 cv 仓冈水巴

斋藤ニコル cv 花川芽衣

佐藤丽华 cv 帆风千春

立川绚香 cv 宫瀨铃奈

滝川みう cv 西条和

戸田ジュン cv 海乃るり

藤间樱 cv 天城サリー

丸山あかね cv 白泽かなえ





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