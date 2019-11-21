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TV版动画《22/7》公开主题曲信息

资讯 musquall 2019年11月21日 10:41

      周三（11月20日），偶像企划“22/7”的TV版动画《22/7》在其官方网站公布了动画的片头、片尾主题曲信息。偶像组合22/7将为动画演唱片头曲《ムズイ》和片尾曲《空のエメラルド》。这两首歌将会于12月24日在东京Zepp DiverCity举办的偶像组合活动“Birthday Event 2019”上首次披露。这两首歌都将收录到组合的第五首单曲碟中，单曲碟计划在明年2月26日发售。

TV版动画《22/7》公开主题曲信息 资讯 第1张

偶像组合22/7

      TV版动画《22/7》将在2020年1月播出。

关键视觉图

TV版动画《22/7》公开主题曲信息 资讯 第2张

先行宣传片


组合第四首单曲《何もしてあげられない》的动画MV


      二次元偶像企划“22/7（ななぶんのにじゅうに）”由打造了AKB48、乃木坂46等人气女子偶像团体的制作人秋元康跨界与Aniplex、SONY唱片公司合作创立。

      动画《22/7》的角色原案由细居美惠子、深崎暮人等8位绘师负责，主角的声优如下：

河野都 cv 仓冈水巴
斋藤ニコル cv 花川芽衣
佐藤丽华 cv 帆风千春
立川绚香 cv 宫瀨铃奈
滝川みう cv 西条和
戸田ジュン cv 海乃るり
藤间樱 cv 天城サリー
丸山あかね cv 白泽かなえ


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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