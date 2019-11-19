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歌手绫野真白将为动画《达尔文游戏》演唱片尾曲

资讯 musquall 2019年11月19日 09:54

      周日（11月17日），TV版动画《达尔文游戏》在其官方网站宣布，歌手绫野真白将为动画演唱片尾曲《Alive》。这首单曲将在明年2月19日发售。

歌手绫野真白将为动画《达尔文游戏》演唱片尾曲 资讯 第1张

      歌手绫野真白曾为剧场版动画《Fate/StayNight 无限剑制》演唱过片尾曲《ideal white》。

动画《达尔文游戏》的宣传片



      TV版动画《达尔文游戏》将于2020年1月起在东京MX、群马电视台、栃木电视台、读卖电视台、爱知电视台、BS11、AT-X播出，动画也会在AbemaTV短波独占先行播出。

歌手绫野真白将为动画《达尔文游戏》演唱片尾曲 资讯 第2张

动画主要制作人员如下：

原作：FLIPFLOPs
监督：德本善信
角色设计：中西和也
系列构成・脚本：深山秀(FLIPFLOPs)
音乐：末广健一郎
动画制作：Nexus

动画主要声优如下：

须藤要 cv 小林裕介
狩野朱歌 cv 上田丽奈
柏木铃音 cv 大森日雅
前坂隆二 cv 八代拓
小翠／宗太 cv 花守由美里

歌手绫野真白将为动画《达尔文游戏》演唱片尾曲 资讯 第3张

      《达尔文游戏（日语：ダーウィンズゲーム）》是漫画家组合FLIPFLOPs创作的悬疑漫画。漫画于秋田书店杂志《别册少年Champion》2013年1月刊开始连载。漫画于2018年11月宣布动画化

故事简介：

      平凡的高中生须藤要，在某天收到了一个不明的手机APP“达尔文游戏”。无意中启动了APP的要因此卷入了与其他玩家运用这游戏获得的“异能”的大战之中。在不断袭击而来的强力玩家面前，要能够生存到最后吗？


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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