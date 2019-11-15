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游戏《新樱花大战》公布5名新角色

资讯 musquall 2019年11月15日 15:39

     周四（11月14日），游戏《新樱花大战》在其官方网站公布了由漫画家久保带人设计的5名新角色。他们分别是：

天宫雏/天宮ひなた（ cv 國府田マリ子）
主角天宫樱的母亲，27岁时身亡。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第1张



天宫铁干/天宮鉄幹（ cv 速水奖）
主角天宫樱的父亲，42岁，一名锻冶师。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第2张

望月八丹斋/望月八丹斎（ cv 佐藤正治）
望月流忍者村的首领，年龄不详。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第3张

总统G/プレジデントG（ cv 置鲇龙太郎）
世界华击团联盟（WLOF）的事务总长，一切都是谜。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第4张

I先生/ミスターI
本名不详。总统G的右手，WLOF黑衣人部队的队长。受总统G的命令从事谍报工作。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第5张

     游戏将于今年12月12日发售，平台是PS4，繁体中文版也会同步推出。

     《新樱花大战》为3D动作冒险游戏，以架空年代“太正时代”的帝都东京为舞台，描写了“帝国华击团”对抗邪恶势力的故事，主要登场角色原案请到了《BLEACH》的作者久保带人担任，广井王子和田中公平两位系列的核心成员得以保留，参与过游戏《428 ～被封锁的涩谷》创作的イシイジロウ（石井二郎）负责游戏的剧本。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第6张

     新游戏设定在太正29年，即游戏5代《樱花大战5 再见吾爱》故事结束12年后，地点是帝都东京。前代游戏里的主人公都不会在新游戏中出现，取而代之的是新一代的主角——新帝国华击团·花组。新一代的花组由队长神山诚十郎（CV 阿座上洋平）以及队员天宫樱（CV 佐仓绫音）、东云初穗（CV 内田真礼）、安娜塔西亚‧帕尔马（CV 福原绫香）、克菈莉丝（CV 早见沙织）和望月阿左美（CV 山村响）组成。

     游戏《新樱花大战》将推出一部小说《新サクラ大戦 the Novel ~緋桜のころ》。这部小说由无义步执笔，将于11月19日发售。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第7张

     今年8月21日晚间，游戏《新樱花大战》在其官方推特宣布，游戏将推出漫画版。漫画版由创作过《剣光妃-日ノ国大帝國軍くれない一騎当千隊-》、《ぽんしゅ部！》的野口こゆり负责，已经从9月12日出版的集英社杂志《Young Jump》今年第41期开始连载。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第8张

     在今年的东京电玩展上，游戏宣布将推出动画作品。动画名为《新樱花大战 the Animation》，预计在2020年播出。

游戏《新樱花大战》公布5名新角色 资讯 第9张


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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