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漫改日剧《请不要在病房念佛》主角定妆照公开

资讯 十月轻舞 2019年11月14日 15:24

　　根据日本漫画家こやす珠世原作漫画改编的日剧《请不要在病房里念佛》（日语：「病室で念仏を唱えないでください」)中，饰演主人公松本照圆的伊藤英明角色定妆照公开了。

漫改日剧《请不要在病房念佛》主角定妆照公开 资讯 第1张

　　《请不要在病房念佛》是一部讲述既是僧侣又是急救医生的松本照圆的奋斗故事，追寻何为生存的1话完结型医疗人情剧。伊藤在出演本作时减掉了留了两年的及及肩长发，变成了和尚头。而伊藤本人也表示剃了和尚头很清爽，留了两年多的长发，久违的短发让心情也焕然一新，很喜欢现在的样子。

漫改日剧《请不要在病房念佛》主角定妆照公开 资讯 第2张

漫改日剧《请不要在病房念佛》主角定妆照公开 资讯 第3张

　　此外，继前几日发表的中谷美纪、室毅、松本穗香之后，本剧公开了追加出演者：暗中支持松本的理事长·涉泽和歌子由余贵美子出演，松本的上司、急救中心部长·玉井润一郎由萩原圣人出演，整形外科医生·蓝田一平由堀内健出演。此外，病房内的人气王·小山内みゆき由唐田えりか饰演，医院的清洁员由宫崎美子饰演，松本青梅竹马的父亲·宫寺宪次由泉谷しげる饰演，作为宪次女儿的宫寺绫由土村芳饰演。

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漫改日剧《请不要在病房念佛》主角定妆照公开 资讯 第5张

　　《请不要在病房念佛》原作漫画目前正在《Big Comic》上连载中。电视剧将于2020年1月起每周五22时在TBS播出。

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本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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