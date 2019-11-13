单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临

这个双十一大家是怎么过的呢？

在体验买买买的同时是不是也想偶尔放松一下神经，找个舒适的地方坐下来泡泡枸杞茶，打打ps4或者玩玩桌游？

趁着光棍节来临，全国第一家女仆主题的居家式桌游店——37.2度空间女仆桌游会馆旗舰店隆重开幕啦～





作为上海第一家开创拥有女仆助教助玩的桌游店，从2018.1.1日开业到如今成为会馆，无数小伙伴在这里收获了美好珍贵的回忆w～









女仆小姐姐们都是超高校级的专业素养️️～此次常驻在店将达到史无前例的150位！！～

【店铺详情】

地址：虹口区空间188创意园洋房区F1栋（虹口龙之梦对面200米）

开业时间：2019年11月11日

交通路线：地铁8号线虹口足球站1号口 步行约5分钟左右

官方微博：@372度女仆空间

01｜占地1000平方，18间奢华包厢

超大三层独栋式洋房，包厢内更设有专业狼人杀室、雀魂棋牌室、多媒体投影播放厅及桌游娱乐厅等，电玩设备桌游类目游戏更拓展到多达200+种～

02｜小吃零食饮料无限量供应，门票30/位/小时

小吃无限续盘，快乐水枸杞茶黑咖啡无限续杯，双层大厅桌位免费入座，桌游随拿随还，想体验下午茶式的慵懒时光还是晚间时分的喧嚣场馆，任君挑选～





03｜单身月狂欢，想要更多惊喜？满足你！





凡11月11日～11月30日期间到场消费，凭有效身份信息核实为it行业从业者，免除当日门票费，每人仅限一次～

包厢预约联系客服或线上预约小程序即可～





37.2空间，给您回家般的温暖～



