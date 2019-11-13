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单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临

资讯 狼小狼 2019年11月13日 22:50

　　这个双十一大家是怎么过的呢？

　　在体验买买买的同时是不是也想偶尔放松一下神经，找个舒适的地方坐下来泡泡枸杞茶，打打ps4或者玩玩桌游？

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第1张

　　趁着光棍节来临，全国第一家女仆主题的居家式桌游店——37.2度空间女仆桌游会馆旗舰店隆重开幕啦～

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第2张

 

　　作为上海第一家开创拥有女仆助教助玩的桌游店，从2018.1.1日开业到如今成为会馆，无数小伙伴在这里收获了美好珍贵的回忆w

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第3张

 

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第4张

 

　　女仆小姐姐们都是超高校级的专业素养️️～此次常驻在店将达到史无前例的150位！！～

【店铺详情】

地址：虹口区空间188创意园洋房区F1栋（虹口龙之梦对面200米）

开业时间：20191111

交通路线：地铁8号线虹口足球站1号口 步行约5分钟左右

官方微博：@372度女仆空间

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第5张

  

01｜占地1000平方，18间奢华包厢

超大三层独栋式洋房，包厢内更设有专业狼人杀室、雀魂棋牌室、多媒体投影播放厅及桌游娱乐厅等，电玩设备桌游类目游戏更拓展到多达200+种～

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第6张

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第7张 

02｜小吃零食饮料无限量供应，门票30//小时

小吃无限续盘，快乐水枸杞茶黑咖啡无限续杯，双层大厅桌位免费入座，桌游随拿随还，想体验下午茶式的慵懒时光还是晚间时分的喧嚣场馆，任君挑选～

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03单身月狂欢，想要更多惊喜？满足你！

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第9张

 

　　凡1111日～1130日期间到场消费，凭有效身份信息核实为it行业从业者，免除当日门票费，每人仅限一次～

　　包厢预约联系客服或线上预约小程序即可～

单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临 资讯 第10张

 

 

　　37.2空间，给您回家般的温暖～


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