单身月37.2度空间女仆桌游会馆温暖来临

这个双十一大家是怎么过的呢？
在体验买买买的同时是不是也想偶尔放松一下神经，找个舒适的地方坐下来泡泡枸杞茶，打打ps4或者玩玩桌游？
趁着光棍节来临，全国第一家女仆主题的居家式桌游店——37.2度空间女仆桌游会馆旗舰店隆重开幕啦～
作为上海第一家开创拥有女仆助教助玩的桌游店，从2018.1.1日开业到如今成为会馆，无数小伙伴在这里收获了美好珍贵的回忆w～
女仆小姐姐们都是超高校级的专业素养️️～此次常驻在店将达到史无前例的150位！！～
【店铺详情】
地址：虹口区空间188创意园洋房区F1栋（虹口龙之梦对面200米）
开业时间：2019年11月11日
交通路线：地铁8号线虹口足球站1号口 步行约5分钟左右
官方微博：@372度女仆空间
01｜占地1000平方，18间奢华包厢
超大三层独栋式洋房，包厢内更设有专业狼人杀室、雀魂棋牌室、多媒体投影播放厅及桌游娱乐厅等，电玩设备桌游类目游戏更拓展到多达200+种～
02｜小吃零食饮料无限量供应，门票30/位/小时
小吃无限续盘，快乐水枸杞茶黑咖啡无限续杯，双层大厅桌位免费入座，桌游随拿随还，想体验下午茶式的慵懒时光还是晚间时分的喧嚣场馆，任君挑选～
03｜单身月狂欢，想要更多惊喜？满足你！
凡11月11日～11月30日期间到场消费，凭有效身份信息核实为it行业从业者，免除当日门票费，每人仅限一次～
包厢预约联系客服或线上预约小程序即可～
37.2空间，给您回家般的温暖～
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