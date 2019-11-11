动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》第三季明年春季播出，先行视觉图、先行宣传片解禁

周日（11月10日），TV版动画《我的青春恋爱喜剧果然有问题》在千叶县习志野文化大厅举办的“俺ガイルFes2019”上公布了动画第三季的相关信息。动画第三季名为《やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 完》，计划于2020年春季在TBS、BS-TBS播出。动画第三季的先行视觉图和先行宣传片也一并公布。



先行视觉图



先行宣传片







动画第三季将会是动画的完结季。



动画主要制作人员如下：



原作：渡航

角色原案：ぽんかん8.

监督：及川启

系列构成：大知庆一郎

角色设计：田中雄一

动画制作：feel.



动画主要声优如下：



比企谷八幡 cv 江口拓也

雪之下雪乃 cv 早见沙织

由比滨结衣 cv 东山奈央

一色彩羽 cv 佐仓绫音



《我的青春恋爱喜剧果然有问题（日语：やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。）》是日本作家渡航所写的轻小说，插画由ponkan⑧负责。轻小说在2011年3月于GAGAGA文库（小学馆）出版发行，曾获第一届《店员最爱轻小说大赏》第二位，在2014年及2015年《这本轻小说真厉害！》连续2年作品第一名。另外，该作品主角比企谷八幡与雪之下雪乃分别在2015年《这本轻小说真厉害！》年度男女角色人气排行中居首位。2012年7月轻小说宣布动画化，动画第一季于2013年4月4日至6月27日在TBS电视台播放。动画第二季于2015年4月播出。





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