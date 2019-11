漫画《Re:CREATORS》将在第六卷完结

小学馆网站显示,漫画《Re:CREATORS》单行本第六卷将会是漫画的最终卷。这一卷计划在12月9日出版发行。



漫画由广江礼威原作及角色原案、加濑大辉作画、あおきえい系列构成,于2017年2月起在小学馆杂志《月刊星期天GX》上连载。小学馆在今年7月19日出版了漫画单行本第五卷。



动画《Re:Creators》于2017年4月8日开始播出,第一话特别篇在TV版播出前一周播出,名为《Enter the World of Re:CREATORS》。



动画主要制作人员如下:



原作・角色原案:广江礼威

监督:青木英

副监督:加藤诚

系列构成:青木英、广江礼威

角色设计:牧野龙一

总作画监督:牧野龙一、中井准

主动画师:松本昌子、山本碧

机械设计:I-IV

效果动画:桥本敬史

美术监督:永吉幸树

美术设定:佐藤正浩、藤濑智康

色彩设计:篠原真理子

艺术指导:有馬トモユキ、濑岛卓也

CG导演:ヨシダ.ミキ、井口光隆

视觉效果:津田涼介

摄影监督:加藤友宜

编集:右山章太

音响监督:明田川仁

音响制作:Magic Capsule

音乐:泽野弘之

动画制作:TROYCA



动画主要声优如下:



水篠飒太 cv 山下大辉

塞蕾西娅·尤比蒂利亚 cv 小松未可子

梅特奥拉·艾斯特莱希 cv 水濑祈

爱丽丝特莉娅·菲布拉里 cv 日笠阳子

煌树真美加 cv 村川梨衣

弥勒寺优夜 cv 铃村健一

鹿屋瑠伟 cv 雨宫天

筑城院真鉴 cv 坂本真绫

布里茨·托卡 cv 斧笃

军服公主 cv 丰崎爱生

松原崇 cv 小西克幸

茉莉音 cv 金元寿子

中乃钟昌明 cv 杉崎亮

高良田概 cv 柳田淳一

八头司辽 cv 滨野大辉

骏河骏马 cv 寿美菜子

菊地原亚希 cv 恒松步



番外篇漫画《Re:CREATORS One More!》也由加濑大辉作画,番外篇于2017年6月至2017年11月在小学馆杂志《月刊少年星期天》上连载。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。