漫画《我们真的学不来》将推出第二部小说

日本亚马逊显示，漫画《我们真的学不来（日语：ぼくたちは勉強ができない）》将推出第二部小说。小说名为《ぼくたちは勉強ができない 未体験の時間割》，由はむばね执笔，计划在12月4日发售。



集英社在今年4月4日出版了漫画改编小说第一部。



由漫画改编而来的TV版动画《我们真的学不来》第一季于今年4月6日起播出。TV版动画第二季于10月7日起播出。



动画第二季的宣传片







动画主要制作人员如下：



原作：筒井大志（集英社《周刊少年JUMP》连载）

监督：岩崎良明

总编剧：杂破业

角色设计：佐佐木政胜

美术监督：松本浩树

美术设计：山本浩宪、村田贵弘

背景工作室：Atelier Platz

色彩设计：松山爱子

摄影监督：今泉秀树

摄影工作室：台风Graphics

编辑：梅津朋美

编辑工作室：editz

音响监督：本山哲

音响制作：Magic Capsule

音乐：中山真斗

动画制片：barnum studio

动画制作：st Silver×ARVO ANIMATION

出品：我们真的学不来制作委员会



动画主要声优如下：



唯我成幸 cv 逢坂良太

古桥文乃 cv 白石晴香

绪方理珠 cv 富田美忧

武元润香 cv 铃代纱弓

桐须真冬 cv Lynn

小美浪爱澄 cv 朝日奈丸佳



11月1日正式发售的漫画《我们真的学不来（日语：ぼくたちは勉強ができない）》单行本第14卷限定版将赠送一部OAD动画。这部OAD动画全长25分钟。动画的故事将涵盖漫画第48话和第49话的内容。在故事中，唯我成幸和小美浪爱澄假装在海边约会。后来成幸遇到了他的老师桐须真冬。真冬由于丢失了她比基尼的上衣而不得不躲在这边。



漫画《我们真的学不来》改编自筒井大志在集英社杂志《周刊少年JUMP》连载的同名漫画。男主角唯我成幸是一名家境贫寒但努力读书的高三学霸，在他所在的学校中存在 VIP 推荐制度，拿到 VIP 推荐就可以由学校方面负担大学的全部费用，为了获得这个 VIP 推荐资格唯我成幸是日夜苦读，而且还总结出了自己特有的学习方法。在推荐资格审查面试当中，学园长提出给唯我成幸推荐资格可以，但要让他担任学校两位天才绪方理珠与古桥文乃的辅导教师，让这两人能考上她们心中理想的大学。





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