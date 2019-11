新海诚的最新动画电影《天气之子》,再度与RADWIMPS合作,其为电影演唱的主题曲「大丈夫」日前公开完整音乐影像。《天气之子》的专辑也将于2019年11月27日发售。

「天気の子 complete version」RADWIMPS

<完全生产限定BOX>CD+DVD+ARTBOOK Special Box仕様

CD 收录曲:

1. 风たちの声

2. 祝祭 feat.三浦透子

3. グランドエスケープ feat.三浦透子

4. 大丈夫

5. 爱にできることはまだあるかい

6. Is there still anything that love can do? (English Version)

<通常盘>CD

