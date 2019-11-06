动画《弩级战队 HXEROS》公开前导视觉图和宣传影像

きただりょう原作、连载于Jump SQ的漫画作品《弩级战队 HXEROS》即将动画化。官方日前公开了前导视觉图和宣传影像。

本作邀请到神保昌登担任监督、角色设计由山本亮友负责，曾推出《龙王的工作！》等动画的「Project No.9」负责动画制作。





HERO由Ｈ与ERO所拼成。这个世界存在着一种夺取并控制色情，企图使人类缓慢灭绝的侵略种族‧规制虫。炎城烈人因为青梅竹马‧星乃云母受到规制虫影响而变了一个人，从此决定要作为 HERO 与规制虫战斗。而与之对抗的手段正是 H 跟 ERO 的力量……？



