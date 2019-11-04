动画《科学超电磁炮》第三季2020年1月播出

周日（11月3日），TV版动画《科学超电磁炮》第三季《科学超电磁炮T》在其官方网站宣布，动画第三季将于2020年1月10日起正式播出。具体播出时间如下：



AT-X：2020年1月10日（周五）22:00～

东京MX：2020年1月10日（周五）25:05～

AbemaTV：2020年1月10日（周五）25:05～

BS11：2020年1月10日（周五）25:30～

MBS：2020年1月10日（周五）26:55～



官方网站还宣布，岸田教団＆THE明星ロケッツ为动画演唱的片尾曲名为《nameless story》。片尾曲CD将于2020年1月29日发售。



12月26日，《科学超电磁炮T》将在东京秋叶原的atré百货商店举办展览。届时，商店内会让动画风格进行装饰，商店也会销售动画的相关商品。



动画主要制作人员如下：



原作：镰池和马、冬川基

角色原案：はいむらきよたか

监督：长井龙雪

系列构成：ヤスカワショウゴ

动画角色设计：田中雄一

美术监督：泉健太郎

色彩设计：安藤智美

摄影监督：福世晋吾

剪辑：西山茂（REAL-T）

音响监督：明田川仁

音乐：井内舞子

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



御坂美琴 cv 佐藤利奈

白井黑子 cv 新井里美

初春饰利 cv 丰崎爱生

佐天泪子 cv 伊藤加奈惠

食蜂操祈 cv 浅仓杏美

上条当麻 cv 阿部敦

御坂妹 cv 佐佐木望

婚后光子 cv 寿美菜子

湾内绢保 cv 户松遥

泡浮万彬 cv 南条爱乃



《科学的超电磁炮》是镰池和马所著的轻小说《魔法禁书目录》的外传漫画，由冬川基作画。漫画的主角为原作中的人气角色御坂美琴，而原作主角上条当麻则是此作的男配角。漫画版在《月刊漫画电击大王》2007年4月号开始连载，目前仍在连载中。动画版第一季于2010年3月在日本播映完毕，第二季《某科学的超电磁炮S》于2013年4月开始首播于日本。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

