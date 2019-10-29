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动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟

资讯 十月轻舞 2019年10月29日 12:47



　　日本漫画家三宅乱丈的漫画《pet》改编的TV动画将于2020年1月开播，追加声优及最新PV公开。

 

动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟 资讯 第1张


　　《pet》（日文：「ペット リマスター・エディション」）讲述的是被称为“Pet”，拥有潜入他人大脑中操纵他人记忆的超能力少年们的超能力悬疑故事。原作在《周刊BIG COMIC SPIRITS》连载。动画监督是大森贵弘，系列构成村井贞之。动画将在TOKYO MX、BS11、AT-X等台播出、线上方面将由Amazon Prime Video独播。

动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟 资讯 第2张

动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟 资讯 第3张

动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟 资讯 第4张

　　追加声优方面，桂木由咲野俊介配音、金由M·A·O配音、龙由游佐浩二配音、社长由飞田展男配音。

动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟 资讯 第5张

剧情简介

所谓“pet”指的是有着改变他人记忆的超能力少年，

他们被黑社会管理操控来替黑社会达成不可告人的目的，

而这群“pet”的领袖为了拯救自己的同伴居然从黑社会手里逃走了。

 

能够修改他人记忆的“pet”们自身凭借自己的记忆建立起的超越家人的信赖关系，

很多时候记忆是会骗人的甚至是自欺欺人，

我们自己也会不经意间修正不喜欢的记忆，至少让自己觉得这些记忆好看一些。

 动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟 资讯 第6张

CAST

广树：植田圭辅

司：谷山纪章

悟：小野友树

林：加濑康之

桂木：咲野俊介

金：M·A·O

龙：游佐浩二

社长：飞田展男

 动画《pet》明年1月开播 咲野俊介、遊佐浩二等加盟 资讯 第7张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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