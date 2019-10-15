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TV动画《暗黑破坏神在身边。》关键视觉图公开

资讯 十月轻舞 2019年10月15日 19:46

　　日本漫画家亚树新原作漫画改编的TV动画《暗黑破坏神在身边》关键视觉图公开，计划2020年冬季开播。，官网业已更新。

 TV动画《暗黑破坏神在身边。》关键视觉图公开 资讯 第1张

　　关键视觉图中展现了主人公小雪芹在教室中被花鸟兜、月宫空木、君屋响、最上君影、时宗樒追逐的场景。12月1日在日本东京ユナイテッド・シネマ アクアシティ将举行试映会，当日声优小雪芹的福山润、花鸟兜的声优樱井孝宏将出席。

　　监督浊川敦、系列构成高桥ナツコ、角色设计中野裕纪、音乐はらかなこ、动画制作EMT Squared担任。原作漫画《暗黑破坏神在身边》（日语：「ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。」）正在《月刊Comic GENE》连载中，单行本10卷发售。

  TV动画《暗黑破坏神在身边。》关键视觉图公开 资讯 第2张

内容概述

 

　　难道说是从前世就结下的强烈羁绊吗？故事该怎么说才好呢？地狱之门开启！让你笑疼肚子！地狱守门犬塞伯罗斯，这家伙不是用普通手段对付得了的狂犬，它是以前和我一起并肩作战出生入死的伙伴，我以掌管光与暗的骑士——修德鲁姆特之名转世了好几次，在作战的时候我察觉到 建筑于这个城市的魔界之门的存在，若门被打开，这个世界就会与地狱化为一体，我尽其职责去阻止，在常年战斗的最后筋疲力尽，本该重归大海但突然我又再次转世。这是一部关于地狱守护者的超级搞笑的故事。

 

 

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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