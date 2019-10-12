P.A.WORKS新原创动画《天晴烂漫》公布

今日（10月12日），动画制作公司P.A.WORKS宣布，他们正在制作新原创动画《天晴爛漫！（暂译：天晴烂漫!）》。



故事发生在19世纪末、20世纪初。在一次事故后，天才但毫无社交能力的工程师空乃天晴与精明但懦弱的武士一色小雨发现他们在一艘日本漂往美国的船上。他们立刻决定去赢下“Trans-America Wild Race”比赛的冠军并返回日本。这项比赛起点在洛杉矶，终点在纽约。他们需要驾驶自己建造的蒸汽动力船与疯狂的对手、法外之徒和艰苦的环境作斗争。



动画的官方网站也对外开放。官方网站公布了动画的第一部宣传片和主要制作人员。



第一部宣传片







主要制作人员：



原作：APPERRACING

企画：菊池刚、工藤大丈

监督・系列构成・故事原案：桥本昌和

角色原案：アントンシク

角色设计・总作画监督：大东百合恵

机械设计：竹内志保

美术监督：杉浦美穂

摄影监督：并木智

色彩设定：中野尚美

3D监督：市川元成

编辑：高桥步

音响监督：饭田里树

音乐：Evan Call

音乐制作：Lantis

动画制作：P.A.WORKS

出品：天晴制作委员会





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