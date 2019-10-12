动画《织田肉桂信长》公布追加声优、主题曲演唱者

周五（10月11日），TV版动画《织田肉桂信长（日语：織田シナモン信長）》在其官方网站公布了动画的追加声优和主题曲演唱者。



追加声优如下：



今川ギルバート義元 cv 櫻犬孝宏

黒田チャーリー官兵衛 cv 犬上和彦

真田マルタロウ幸村 cv 鈴村犬一

尾田市子 cv 熊田茜音

三津秀人 cv 七海ひろき



熊田茜音还将为动画演唱片头曲。



之前公布的主要声优如下：



织田肉桂信长 cv 堀内犬友

伊达噗政宗 cv 犬川登志夫

武田 Lucky 信玄 cv 犬田哲章

上杉朱利安谦信 cv 杉田直司



动画主要制作人员如下：



原作：目黒川うな

监督：髙桥英俊

系列构成：经塚丸雄

角色设计：香川久

制作：ぴえろ

动画制作：スタジオ サインポスト



动画改编自目黒川うな的同名漫画。在这部“独一无二武将转生狗”喜剧作品中，曾经于1582年在本能寺含恨而死的织田信长不知为何在现代转生为汪星人“肉桂”！！而且其他战国时代的武将武田信玄，伊达政宗，上杉谦信等等人气武将也转生成狗！！今年7月出版的漫画单行本第六卷显示，漫画已经确定将被改编成TV版动画播出。



漫画于今年5月1日起在德间书店杂志《月刊漫画Zenon》和德间书店漫画网站“Web Comic Zenyon”连载。





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