汤浅政明执导《日本沉没2020》Netflix投资动画化

日本动画导演汤浅政明执导，Netflix公司制作的原创动画系列《日本沉没2020》将于2020年全球独播。

动画根据1973年日本文学家小松左京发表的小说《日本沉没》改编。这部小说此前已经两次改编为真人电影，而改编诚动画作品还是第一次尝试。《日本沉没2020》故事以2020年东京奥运会后为背景，描绘了居住在东京市内的一个普通家庭“武藤家”。姐姐阿步和弟弟小刚在突发的大地震中与父母四人努力逃出东京的惊险情景。

本作是汤浅政明导演第二次执导Netflix原创动画系列作品，第一次是2018年出品的「DEVILMAN crybaby」。而动画音乐方面则由曾在《乒乓THE ANIMATION》和《DEVILMAN crybaby》中与汤浅导演合作的牛尾宪辅担任。此次公开的设计视觉图中可以看到在崩坏的城市中阿步和小刚奋力向前奔跑的样子。

制作人员

原作：小松左京「日本沈没」

监督：汤浅政明

系列导演：许平康

脚本：吉高寿男

音乐：牛尾宪辅

角色设计：和田直也

色彩设计：桥本贤

摄影监督：久野利和

音响监督：木村绘理子

編集：广濑清志

动画制作：Science SARU

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