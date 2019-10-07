轻小说《魔王学院的不适任者》动画化确定

周日（10月6日），秋原作、しずまよしのり插画的轻小说《魔王学院的不适任者～史上最强的魔王始祖，转生就读子孙们的学校～（日語：魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～）》已经确定进行TV版动画化改编。动画的官方网站和官方推特也正式对外开放。













动画的主角阿诺斯·波鲁迪戈乌多由铃木达央配音。



原作于2017年4月起在投稿网站“成为小說家吧”连载。实体书第一卷于2018年3月出版，实体书第五卷将在10月10日出版。漫画版由かやはるか作画，于2018年7月4日起在史克威尔艾尼克斯漫画网站“MANGA UP!”连载，史克威尔艾尼克斯将在10月10日出版漫画单行本第三卷。



故事简介：



尽管具备能毁灭人类、精灵、甚至是众神的力量，但暴虐的魔王阿诺斯却厌倦了永无止尽的斗争，他梦想着转生到和平的世界。然而转生到2000年后的他面对的确实适应了和平生活而变得过于弱小的子孙们，以及各种衰退至极点的魔法。阿诺斯虽然进入了把被认定为魔王转生者的人召集起来的“魔王学院”就读，学院却无法看出他的实力，还给他盖上了不适合者的烙印。在众人都瞧不起他的环境里，他将唯一亲切对待自己的少女米夏纳为部下。不适合者（魔王）在魔族的等级制度上迈向巅峰。





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