Hi, 请登录

轻小说《魔王学院的不适任者》动画化确定

资讯 musquall 2019年10月07日 11:02

      周日（10月6日），秋原作、しずまよしのり插画的轻小说《魔王学院的不适任者～史上最强的魔王始祖，转生就读子孙们的学校～（日語：魔王学院の不適合者　～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～）》已经确定进行TV版动画化改编。动画的官方网站和官方推特也正式对外开放。



轻小说《魔王学院的不适任者》动画化确定 资讯 第1张


      动画的主角阿诺斯·波鲁迪戈乌多由铃木达央配音。

轻小说《魔王学院的不适任者》动画化确定 资讯 第2张

      原作于2017年4月起在投稿网站“成为小說家吧”连载。实体书第一卷于2018年3月出版，实体书第五卷将在10月10日出版。漫画版由かやはるか作画，于2018年7月4日起在史克威尔艾尼克斯漫画网站“MANGA UP!”连载，史克威尔艾尼克斯将在10月10日出版漫画单行本第三卷。

轻小说《魔王学院的不适任者》动画化确定 资讯 第3张

故事简介：

      尽管具备能毁灭人类、精灵、甚至是众神的力量，但暴虐的魔王阿诺斯却厌倦了永无止尽的斗争，他梦想着转生到和平的世界。然而转生到2000年后的他面对的确实适应了和平生活而变得过于弱小的子孙们，以及各种衰退至极点的魔法。阿诺斯虽然进入了把被认定为魔王转生者的人召集起来的“魔王学院”就读，学院却无法看出他的实力，还给他盖上了不适合者的烙印。在众人都瞧不起他的环境里，他将唯一亲切对待自己的少女米夏纳为部下。不适合者（魔王）在魔族的等级制度上迈向巅峰。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论