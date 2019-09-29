动画《碧蓝幻想》第二季公布第二张关键视觉图和片尾曲信息

周六（9月28日），TV版动画《碧蓝幻想》在其官方网站公布了动画第二季的第二张关键视觉图、片尾曲信息。



第二张关键视觉图



动画的片尾曲是由adieu演唱的《蒼》。



动画先行视觉图



动画第一季的主要声优如下：



格兰 cv 小野友树

露莉亚 cv 东山奈央

斑比 cv 钉宫理惠

卡塔莉娜 cv 泽城美雪

拉卡姆 cv 平田广明

伊欧 cv 田村由香里

萝赛塔 cv 田中理惠

榭洛科特 cv 加藤英美里

多兰克 cv 杉田智和

斯兹姆 cv 伊藤加奈惠



动画第一季的主要制作人员如下：



监督：伊藤祐毅

助监督：仓田绫子

剧本：Cygames

角色设计：赤井俊文

总作画监督：小松麻美、高田晃

道具设计：高田晃

效果动画：桥本敬史

美术设定：竹内志保

美术监督：甲斐政俊

色彩设计：中岛和子

摄影监督：关谷能弘（Graphinica）

2D工作、特殊效果：Graphinica

编辑：三岛章纪（Graphinica）

音乐：植松伸夫、成田勤

音响制作：东北新社

动画制作：A-1 Pictures

出品：动画《碧蓝幻想》制作委员会



动画《碧蓝幻想（日文：グランブルーファンタジー）》改编自Cygames的同名手机游戏。动画第一季于2017年4月播出，共13话。





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