动画《Rifle is Beautiful》公布9名追加声优

周四（9月26日），TV版动画《Rifle is Beautiful》在其官方网站公布了动画的9名追加声优，他们分别是：



東雲あきら cv 藤原夏海

黒井ミサ cv 上田丽奈

坂下花恋 cv 高桥未奈美

望月涼子 cv 石见舞菜香

朝倉零 cv M・A・O

鶴巻裕子 cv 藤井雪代

辻 まりな cv 田所梓

当麻あこ cv 河野日和

小倉のどか cv 名塚佳织



动画主要声优如下：



小仓光 cv Machico

涩泽泉水 cv 熊田茜音

姪滨艾莉卡 cv 南早纪

五十岚雪绪 cv 八卷安奈



主要制作人员：



原作：サルミアッキ

监督：高桥正典

系列构成・脚本：髙桥龍也

角色设计・総作画监督：向川原憲

道具设计・美术设计：石口十

美术监督：大西達朗

色彩设计：井上晶子

HOA：Tri-Slash

图像艺术：荒木宏文

摄影监督：染谷和正

动画制作：Studio 3Hz

协力：公益社团法人日本步枪射击协会、兴东电子株式会社、株式会社银座铳炮店、中央大附属高校



由动画四名主角的声优Machico、熊田茜音、南早纪和八卷安奈组成的偶像组合“Rifling4”将为动画演唱片头曲《Let’s go!ライフリング4!!!!》和片尾曲《夕焼けフレンズ》。片头曲CD将在10月23日发售，片尾曲CD将在11月6日发售。



动画将从10月13日23：00在东京MX和KBS京都播出，动画将在10月13日25：00在太阳电视台播出。BS11将从10月起深夜播出这部动画。



动画改编自サルミアッキ创作的同名四格漫画。漫画的第一话于2015年4月刊登在集英社网站“となりのヤングジャンプ”。集英社在2018年10月出版了漫画单行本第四卷。



故事的主角是高中一年级新生小仓光。进入高中后，她兴致冲冲地准备加入学校的射击部。然而，她们学校的射击部已经关闭了。于是，她决定和伙伴们一起重新建立射击部。





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