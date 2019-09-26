游戏《神田川JET GIRLS》PS4版片头动画公开

周三（9月25日），游戏《神田川JET GIRLS》在其官方网站公开了游戏PS4版的片头动画。







周二（9月24日）游戏宣布，游戏的PS4版将在明年1月16日发售。包含动画蓝光盘的游戏的限定版也将会同时发售。



《神田川JET GIRLS》是角川 X Marvelous X EGG FIRM的多媒体企划。游戏《神田川JET GIRLS》由Marvelous和Honey∞Parade Games开发，游戏平台是PS4。企划主要是关于美少女水上摩托竞速的。



动画第一部宣传片







动画的第二部宣传片。







动画官方网站也确定动画将从10月8日起播出，具体播出时间如下：



AT-X 2019年10月8日起每周二23：30～

东京MX 2019年10月8日起每周二24：30～

MBS 2019年10月8日起每周二27：00～

BS11 2019年10月9日起每周三24：00～

dAnimeStore 2019年10月8日起每周二24：00～



动画角色波黄凛（CV.篠原侑）・蒼井ミサ（CV.小原莉子）将演唱动画的片头曲《BULLET MERMAID》；声优歌手田所梓将为动画演唱片尾曲《RIVALS》。



动画主要声优如下：



波黄凛：篠原侑

蒼井ミサ：小原莉子

紫集院かぐや：田所あずさ

満腹黒丸：洲崎綾

パン・ツウィ：大久保瑠美

パン・ティナ：大空直美

ジェニファー・ピーチ：Lynn

エミリー・オレンジ：ファイルーズあい

白石マナツ：安済知佳

緑川ゆず：前田佳織里

環楓花：朝井彩加

翠田いのり：内田彩



动画主要制作人员如下：



原作：KJG BOOSTERS

原案：高木謙一郎

監督：金子ひらく

シリーズ構成：雑破業

キャラクター原案：鳴子ハナハル

キャラクターデザイン：宮澤努

マシンデザイン：麦谷興一（CHOCO）、山本七式（SUDACCI）

音楽制作：ランティス

プロデュース：EGG FIRM

アニメーション制作：ティー・エヌ・ケー

製作：KJG PARTNERS





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