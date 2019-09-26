漫画《妖精的尾巴》番外篇《哈比的大冒险》将在单行本第四卷完结

日本亚马逊在介绍漫画家坂本宪司郎作画的漫画《妖精的尾巴》 的番外篇作品《FAIRYTAIL ハッピーの大冒険（暂译：妖精的尾巴 哈比的大冒险）》单行本第四卷显示，漫画的第一部在此卷完结。单行本第四卷将在10月9日正式出版。



漫画《妖精的尾巴 哈比的大冒险》的主角是会飞的蓝猫哈比，漫画讲述了与纳兹分离的哈比在一个动物居住的世界找寻自己的故事。漫画于2018年7月起在讲谈社漫画APP“漫画口袋”上连载。



真岛浩于2018年6月起在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上连载漫画《EDENS ZERO》。他在2006年至2017年在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上连载漫画《妖精的尾巴》。动画《妖精的尾巴 最终章》正在播出中。



在《妖精的尾巴》结束后，真岛浩的短期连载《Heros》将于10月16日出版的讲谈社杂志《周刊少年Magazine》今年第46期开始。这部漫画是他之前三部漫画《妖精的尾巴》、《EDENS ZERO》和《圣石小子》的穿越之作。



真岛浩也在推特上提到，为了庆贺讲谈社杂志《周刊少年Magazine》创刊60周年，杂志编辑部希望他能创作一部新连载。他的另一部漫画《妖精的尾巴 百年任务》也会同时在周刊连载。



为庆祝游戏《勇者斗恶龙11S》发售，真岛浩在8月21日出版的集英社杂志《V Jump》10月刊上刊登了一部游戏相关的短篇漫画。





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