剧场版动画《为美好的世界献上祝福》将在日本上映4DX版

周五（9月20日），剧场版动画《为美好的世界献上祝福》在其官方网站宣布，剧场版动画《この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説（暂译：为美好的世界献上祝福！红传说）》将从10月4日起在日本上映4DX版。



剧场版动画的特报视频。







这部剧场版动画已经于2019年8月30日在日本上映。



这部剧场版动画沿用了TV版动画的制作人员和声优。



剧场版动画主要制作人员如下：



原作：暁なつめ

原作插画：三嶋黑音

监督：金崎贵臣

系列构成：上江洲诚

人物设计：菊田幸一

音乐：甲田雅人

动画制作：J.C.STAFF



剧场版动画主要声优如下：



佐藤和真 cv 福岛润

阿克娅 cv 雨宫天

惠惠 cv 高桥李依

达克妮斯 cv 茅野爱衣

维兹 cv 堀江由衣

悠悠 cv 丰崎爱生



动画《为美好的世界献上祝福！（日文：この素晴らしい世界に祝福を!）》改编自同名轻小说。晓なつめ于2013年开始连载这部轻小说。此外，由晓なつめ原作、三嶋黑音负责插画的外传轻小说《この素晴らしい世界に爆焔を! めぐみんのターン》也已经出版那了两卷。广播剧CD《この素晴らしい世界に爆焔を! この真夏の海に騒乱を！》也已发售。漫画版由晓なつめ原作、三嶋黑音角色原案、渡真仁作画，在角川富士见书房杂志《月刊Dragon Age》2014年10月刊开始连载。动画第一季于2016年1月至3月播出，第二季于2017年1月至3月播出。



这部喜剧轻小说的男主角是一个喜爱ACG的家里蹲少年佐藤和真。然而一场交通事故将他这短暂的人生带到了终点。或许本应该是这样。当他再次醒来时，他的眼前出现的是自称女神的美少女。而转生到异界的和真开始为了生活而努力工作！但是原本只想安稳度日的和真，却因为女神而接二连三引发问题，甚至连魔王军都盯上他了!?





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