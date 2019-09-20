动画《暗黑破坏神在身边。》宣传片播出，主要角色出镜

周四（9月19日），TV版动画《暗黑破坏神在身边。（ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。）》在其官方网站开始播出动画的宣传片。宣传片介绍了动画的主要故事和主要角色。

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动画预计在2020年冬播出。



动画主要制作人员如下：



监督：浊川敦

系列构成：高桥ナツコ

角色设计：中野裕纪

音乐：はらかなこ

动画制作：EMTスクエアード



动画主要声优如下：



小雪芹 cv 福山润

花鸟兜 cv 樱井孝宏

月宫宇津木 cv 木村良平

君屋响 cv 代永翼

最上君影 cv 立花慎之介

时宗樒 cv 鸟海浩辅

澄楚琴子 cv 茅野爱衣

最上铃兰 cv 生田善子

相津 cv 増田俊树

老师 cv 近藤孝行

八重／刻耳柏洛斯 cv 赤﨑千夏



动画改编自亚树新原作的同名漫画。漫画于2013年1月起在角川杂志《月卡漫画Gene》开始连载。



故事简介：



难道说是从前世就结下的强烈羁绊吗？故事该怎么说才好呢？地狱之门开启！让你笑疼肚子！地狱守门犬塞伯罗斯，这家伙不是用普通手段对付得了的狂犬，它是以前和我一起并肩作战出生入死的伙伴，我以掌管光与暗的骑士——修德鲁姆特之名转世了好几次，在作战的时候我察觉到 建筑于这个城市的魔界之门的存在，若门被打开，这个世界就会与地狱化为一体，我尽其职责去阻止，在常年战斗的最后筋疲力尽，本该重归大海但突然我又再次转世。这是一部关于地狱守护者的超级搞笑的故事。





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