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武井宏之《通灵王》20周年纪念展天空町开展

资讯 十月轻舞 2019年09月19日 11:06

　　日本漫画家武井宏之的《通灵王》原画展《通灵王展》将于11月23日至12月4日在东京天空町的SPACE634举行。

 武井宏之《通灵王》20周年纪念展天空町开展 资讯

　　此次原画展是为了纪念《通灵王》漫画出版20周年而举行的。除了11月至12月东京展览外、2020年1月22日至28日本展览将在大阪あべのハルカス近鉄本店、4月29日至5月10日在青森東奥日報新町ビル New’sホール巡回展出。

 

　　《通灵王》是武井宏之的漫画作品，1998-2004年在《少年JUMP》连载，2004年在故事未完的情况下突然结束连载，后来结局在《通灵王完全版》中补完。2011年在集英社新杂志《JUMP改》连载了前传《通灵王ZERO》和续集《通灵王FLOWERS》，2014年由于杂志社倒闭而导致连载被迫终止。2018年为纪念通灵王20周年，漫画第三部《通灵王THE SUPER STAR》在讲谈社月刊《少年MAGAZIEN EDGE》开始连载。

 

故事介绍

　　通灵人，是引导自己进入恍惚的状态，而可以和神、精灵以及死者之灵直接做沟通的人，而通灵人能够藉由这些神灵的力量来治疗各种疾病或掌控政治等，在人世间随心所欲得行使人类无法可及的力量。从古代开始通灵人就始终存在于世界各地。

　　出生在日本通灵世家的麻仓叶，从小即由爷爷教导成为通灵者，并因和爷爷的一次交谈中得知参加了通灵王大赛并胜出，即能得到精灵王，并可完成自己的任何愿望。从小就希望能够每天轻松听着音乐，过自己喜欢的日子的叶为此而立志，努力成为通灵王……

　　为了修炼并寻找持有灵的叶转学到了踏张之丘，并认识了第一个朋友——小山田万太，两人在同班级上学。因为两人闯入被木刀之龙认为是自己最佳地点的墓地，而产生冲突，但最后因600年前的武士阿弥陀丸与叶的成功合体，而轻易打败了龙。在叶的帮忙下，阿弥陀丸也了结了600年来的心愿，并愿意成为叶的持有灵，叶的通灵王之路由此展开。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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