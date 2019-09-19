动画《ID:INVADED》片头曲决定

周三（9月18日），TV版动画《ID:INVADED》在其官方网站宣布，动画的片头曲是Sou的新歌《ミスターフィクサー》。



动画《ID:INVADED（日语：イド:インヴェイデッド）》是一部计划2020年上映的原创科学幻想推理动画。



动画主要制作人员如下：



监督：あおきえい

脚本：舞城王太郎

角色原案：小玉有起

角色设计：碇谷敦

美术・世界观设定：曾野由大

主动画师：又贺大介

副监督：久保田雄大

色彩设计：千叶絵美

动画师：清水庆太、浅利歩惟、豆塚あす香、井川典惠、河合桃子



动画主要声优如下：



酒井户 cv 津田健次郎

百贵 cv 细谷佳正

本堂町 cv M·A·O

东乡 cv 布里德卡特·塞拉·惠美

早濑浦 cv 村治学

白岳 cv 近藤隆

羽二重 cv 岩濑周平

若鹿 cv 榎木淳弥

国府 cv 加藤涉

西村 cv 落合福嗣

松冈 cv 西凛太朗



9月4日出版的角川杂志《Young Ace》今年10月刊透露，动画《ID:INVADED》将推出漫画版。漫画版名为《ID:INVADED #BRAKE BROKEN》，由动画的角色原案小玉有起负责作画，动画的脚本舞城王太郎负责原作，将从10月4日出版的下一期杂志开始连载。





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