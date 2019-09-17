动画《BEASTARS》第四部宣传片播出，片头曲确定

周二（9月17日），TV版动画《BEASTARS》在其官方网站宣布，多国籍HipHop·Funkband ALI的新歌《Wild Side》将会是动画的片头曲。官方网站也开始播出动画的第四部宣传片，第四部宣传片播放了片头曲。





之前播出的第二部、第三部宣传片





动画将于今年10月9日起在富士电视台动画节目“[+Ultra]”中播出。动画将由Netflix网络独占播出。具体播出时间如下：



富士电视台：2019年10月9日（周三）起每周三24:55～

关西电视台：2019年10月10日（周四）起每周四25:55～

东海电视台：2019年10月12日（周六）起每周六25:55～

西日本电视台：2019年10月9日（周三）起每周三25:55～

北海道文化放送：2019年10月13日（周日）起每周日25:15～25:45

BS富士：2019年10月16日（周三）起每周三24:00～

NETFLIX：2019年10月8日（周二）发布开始（日本先行）





动画主要制作人员如下：



监督：松见真一

脚本：樋口七海

角色设计：大津直

CG首席导演：井野元英二

美术监督：春日美波

色彩设计：桥本贤

摄影监督：古性史织

编辑：植松淳一

音乐：神前晓（MONACA）

制作：Orange



动画主要声优如下：



雷格西 cv 小林亲弘

春 cv 千本木彩花

路易 cv 小野友树

茱诺 cv 种崎敦美

杰克 cv 榎木淳弥

米古诺 cv 内田雄马

可洛 cv 大冢刚央

达拉姆 cv 小林直人

波司 cv 下妻由幸

凯伊 cv 冈本信彦

沙努 cv 落合福嗣

比尔 cv 虎岛贵明

艾鲁丝 cv 渡部纱弓

多姆 cv 室元气

基比 cv 井口祐一

席拉 cv 原优子

青叶 cv 兼政郁人

艾莲 cv 大内茜

瑞知 cv 山村响

蕾格姆 cv 安藤樱

刚兵 cv 大冢明夫

市长 cv 星野充昭

欧格马 cv 堀内贤雄



动画改编自日本漫画家板垣巴留创作的漫画《BEASTARS》。漫画于秋田书店杂志《周刊少年Champion》2016年第41期开始连载。作品曾获“这本漫画真厉害！”2018年男性篇第2名，“漫画大奖”2018年第1名等成绩。作品构建了肉食动物与草食动物共存的世界观，故事从学院里的一只羊驼被吃掉开始。





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