真岛浩短期连载《Heros》10月16日开始

今日（9月17日），コミック・バスターTHE ROOM 五反田西口店在其推特上展示了真岛浩漫画《EDENS ZERO》单行本第六卷。单行本封面显示，真岛浩短期连载《Heros》将于10月16日出版的讲谈社杂志《周刊少年Magazine》今年第46期开始。



上周三（9月11日），漫画家真岛浩在其个人推特上宣布，他将在今年10月的讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上短期连载漫画《Heros》。这部漫画是他之前三部漫画《妖精的尾巴》、《EDENS ZERO》和《圣石小子》的穿越之作。



真岛浩也在推特上提到，为了庆贺讲谈社杂志《周刊少年Magazine》创刊60周年，杂志编辑部希望他能创作一部新连载。他的另一部漫画《妖精的尾巴 百年任务》也会同时在周刊连载。



为庆祝游戏《勇者斗恶龙11S》发售，真岛浩在8月21日出版的集英社杂志《V Jump》10月刊上刊登了一部游戏相关的短篇漫画。



真岛浩于2018年6月起在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上连载漫画《EDENS ZERO》。他在2006年至2017年在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上连载漫画《妖精的尾巴》。动画《妖精的尾巴 最终章》正在播出中。





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