动画《小书痴的下克上》本宣传片播出，片头曲预览

周二（9月10日），TV版动画《小书痴的下克上（日语：本好きの下剋上）》在其官方网站开始播出动画的本宣传片。这部宣传片播放了由諸星すみれ演唱的片头曲《真っ白》。







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动画主要制作人员如下：



原作：《小书痴的下克上 为了成为图书管理员不择手段》（TO BOOKS刊）著者：香月美夜／插画：椎名优

监督：本乡满

副监督：川崎芳树

系列构成：国泽真理子

角色设计：柳田义明、海谷敏久

总作画监督：柳田义明、海谷敏久、远藤江美子

道具设计：平田亮

美术监督：木下了香

美术设定：天田俊贵

色彩设计：一濑美代子

摄影监督：北村直树

编辑：长坂智树

音响监督：渡边淳

音响效果：仓桥裕宗

音响制作：JTB Next Creation

音乐：未知瑠

音乐制作：FlyingDog

动画制作：亚细亚堂

出品：GENCO



动画主要声优如下：



梅茵 cv 井口裕香

斐迪南 cv 速水奖

多莉 cv 中岛爱

伊娃 cv 折笠富美子

昆特 cv 小山刚志

路兹 cv 田村睦心

班诺 cv 子安武人

欧托 cv 日野聪

马克 cv 前野智昭

芙丽妲 cv 内田彩



动画播出时间如下：



WOWOW 2019年10月2日（周三）起每周三24：30～

AT-X 2019年10月9日（周三）起每周三20：00～

TOKYO MX 2019年10月9日（周三）起每周三22：00～

BSフジ 2019年10月10日（周四）起每周四24：00～



动画改编自香月美夜原作、椎名优插画的轻小说《小书痴的下克上：为了成为图书管理员不择手段！（日语：本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでられません～）》。轻小说的漫画版第一部、第二部的作画是铃华，第三部是波野凉。





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