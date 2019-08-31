《巨虫列岛》2020年制作剧场版动画

连载在秋田书店旗下网络漫画杂志《CHAMPION CROSS》上的恐怖漫画《巨虫列岛》宣布将制作剧场版动画。

《巨虫列岛》由藤见泰高原作、RED ICE作画。故事讲述了私立凤翔高等学园的学生乘坐的飞机遭遇神秘空难而来到的某座小岛上……在岛上存在着足以杀死人类的巨大昆虫……《巨虫列岛》从2014年10月开始连载至今，2019年6月20日发售的单行本第6卷特装版上附赠了OAD动画。动画监督是曾执导《狼与辛香料》的高桥丈夫，脚本《苍蓝钢铁的琶音》森田繁，人物设定《女皇之刃》野口孝行，动画制作Passione担任。

剧场版主视觉图及PV公开，主要卡司及制作人员如下。详细播出信息后续公开。

制作人员

原作：藤见泰高

漫画：REDICE

总监督：高桥丈夫

监督：龙轮直征

脚本：森田繁

角色设计：野口孝行、出云誉明

道具设计：福岛达也

美术监督：宫本実生

色彩设计：小山知子、大谷和也

摄影监督：植村优基

CG监督：山田太郎

音乐：铃木暁也（Team-MAX）、Johannes Nilsson（Team-MAX）

音响监督：立石弥生

动画制作：Passione

制作：巨虫列岛制作委员会

配音演员

织部睦美： M·A·O

成濑千岁：立花理香

松冈步美 ：福圆美里

三浦真美 ：麻仓桃

神野美铃 ：高桥智秋

伊能爱 ： 久保由利香

甲斐和彦 ：江口拓也

上条アツシ ：驹田航

榎稻穗：井上麻里奈

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