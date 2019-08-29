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《新妖怪人贝姆》漫画第1卷发售

资讯 十月轻舞 2019年08月29日 15:53

　　TV动画《新妖怪人贝姆》的漫画版的第1卷于8月29日发售

 《新妖怪人贝姆》漫画第1卷发售 资讯 第1张

　　7月开播的TV动画《新妖怪人贝姆》（《BEM》）改编自1968年至1969年播出的电视动画《妖怪人贝姆》，作为前作的五十周年纪念而推出，于2019年2月8日宣布了制作决定的消息，动画由LandQ studio负责制作。白泉社旗下APP“漫画公园”上连载的漫画版描绘了三位“妖怪人”的故事：希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。

 《新妖怪人贝姆》漫画第1卷发售 资讯 第2张

故事简介

　　港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”，以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”，分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成，正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。

　　从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？

　　这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。

　　有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她，究竟有何目的？

 

《新妖怪人贝姆》漫画第1卷发售 资讯 第3张

《新妖怪人贝姆》漫画第1卷发售 资讯 第4张

《新妖怪人贝姆》漫画第1卷发售 资讯 第5张

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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