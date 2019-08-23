剧场版动画《路人女主的养成方法》公开主题曲信息和关键视觉图

周三（8月21日），剧场版动画的标题为《冴えない彼女の育てかた Fine（暂译：路人女主的养成方法 Fine）》在其官方网站公布了剧场版的主题曲信息，同时也公布了剧场版动画的关键视觉图。



剧场版动画的主题曲名为《glory days》，由人气歌手春奈露娜演唱。



关键视觉图



之前播出的特报影片







剧场版动画的第四波预售票将从8月31日起开始发售。购买第四波预售票的观众会获得主题为关键视觉图的空白文件夹。



剧场版将在2019年10月上映。



去年12月，动画宣布将推出剧场版动画。剧场版不是一部总集篇，而是完全新作。



《路人女主的养成办法（日语：冴えない彼女の育てかた）》是由日本游戏编剧丸户史明所写、并由深崎暮人担任插画暨角色设计的轻小说。轻小说于2012年7月由角川集团旗下的富士见Fantasia文库出版单行本第一集。由轻小说改编的漫画《路人女主的养成办法》由守姫武士作画，自2012年1月9日起在富士见书房杂志《月刊Dragon Age》上连载；外传漫画《路人女主的养成办法〜egoistic-lily〜》由にぃと作画，于2013年2月～2014年4月在角川杂志《Young Age》上连载；漫画《路人女主的养成办法 恋爱节拍器》由武者サブ作画，于2013年8月24日起在史克威尔艾尼克斯杂志《月刊Big Gangan》上连载，已完结。TV版动画第一季《路人女主的养成办法》2015年1月于富士电视台的《noitaminA》时段播出。动画第二季《路人女主的养成办法♭》2017年4月于富士电视台的《noitaminA》时段播出。



动画主要制作人员如下：



原作：丸户史明（富士见书房）

角色原案：深崎暮人

监督：龟井干太

系列构成、剧本：丸户史明

角色设计、总作画监督：高濑智章

美术监督：日下部夏月

美术设定：纲头瑛子

色彩设计：穗刈加奈子

摄影监督：户泽雄一郎

编辑：斋藤朱里

音响监督：藤田亚纪子

音乐：百石元（F.M.F）

出品：A-1 Pictures



动画主要声优如下：



安艺伦也 cv 松冈祯丞

泽村·史宾瑟·英梨梨 cv 大西沙织

霞之丘诗羽 cv 茅野爱衣

加藤惠 cv 安野希世乃

波岛出海 cv 赤崎千夏

冰堂美智留 cv 矢作纱友里

波岛伊织 cv 柿原彻也





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