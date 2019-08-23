2019中国—东盟新型智慧城市协同创新大赛动漫分赛初赛在南宁成功举办

2019年8月16日，由南宁市发展和改革委员会主办，SCAPE新加坡国家青年发展中心、南宁市文广旅局、华为（南宁）软开云创新中心、中国移动广西公司南宁分公司协办，云宝宝大数据产业发展有限责任公司承办的2019中国—东盟新型智慧城市协同创新大赛动漫分赛初赛在南宁市三祺广场四楼漓江书院成功举办。



本次动漫分赛获得了业界的广泛关注和积极参与，除了有广西南宁、桂林等区内城市项目，也有广东、福建、陕西等外省项目。119个有效报名参赛项目涉及原创漫画、H5小游戏、动画短片、虚拟现实创作、文创产品等。评委们表示本届大赛的参赛项目质量高，在“印象•发现南宁之美”的主题下充分发挥想象力，有一批作品已经可以直接进行项目孵化和商业化运营。参赛团队有国内知名的动漫企业，也有崭露头角的本地工作室，展现了南宁市动漫文化产业的吸引力和发展潜力。







项目评审

本次动漫分赛初赛邀请了漫友文化创作中心主编梁晨、厦门市旷盛文化传播有限公司内容总监邓成晖、厦门翔通动漫有限公司动漫企划周薇、福建省动漫游戏行业协会版权保护专业委员会叶世龙、广西艺术学院多媒体综合艺术工作室主任岳帅等五位业内资深人士担任初赛评委。经过一天的紧张评选，最终评选出20支进入决赛的团队，他们将在8月底的决赛争夺最终奖项，并以“赛+展”的形式在赛事现场进行作品展示。





专家评委

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近年来，我国动漫产业高速增长，原创动漫、影视、游戏、文创产品的创作、发行、销售呈现出全产业链发展的可喜局面。2019中国—东盟新型智慧城市协同创新大赛动漫分赛，以赛展结合的形式吹响南宁动漫行业集结号，将能有效提升南宁本地动漫IP的品牌价值和市场空间，并推动全国的动漫企业与团队落地南宁、挖掘创意、推动市场、激活产业，使南宁市动漫产业从自然生长变成聚合发展，同时通过与外地团队的交流，共享全国动漫产业链的发展资源，获得快速发展。



