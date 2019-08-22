SCREEN mode将为动画《警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课 -特7-》演唱片尾曲

周三（8月21日），TV版动画《警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课 -特7-》在其官方网站宣布，男子二人组合SCREEN mode将为动画《警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课 -特7-》演唱片尾曲《One Wish》。



动画的片头曲是由组合OLDCODEX演唱的「Take On Fever」。



《警视厅 特务部 特殊凶恶犯对策室 第七课 -特7-》是一部原创TV版动画，动画计划从2019年10月6日起播出，具体播出时间如下：



AT-X 2019年10月6日（周日）起每周日21：00～

东京MX 2019年10月6日（周日）起每周日22：00～

太阳电视台 2019年10月6日（周日）起每周日23：30～

爱知电视台 2019年10月6日（周日）起每周日26：35～

BS富士 2019年10月7日（周一）起每周一24：00～



动画主要制作人员如下：



总监督：栗山贵行

角色原案：黑乃奈奈绘

监督：小坂春女

系列构成：东出祐一郎

角色设计：饭岛弘也

总作画监督：泷川和男

道具设计：平田亮

美术监督：柏村明香

美术监督辅佐：佐藤胜

美术设定：福岛孝喜、枝松圣

色彩设计：日比智惠子

摄影监督：本台贵宏

编辑：樱井崇

音乐：高桥谅

音乐制作：Lantis

音响监督：虾名恭范

音响制作：Ai Addiction



动画主要声优如下：



七月清司 cv 下野紘

一之濑栞 cv 津田健次郎

二条孔雀 cv 铃木达央

四季彩红音 cv 甲斐田裕子

贝尔梅尔·桑克 cv 小泽亚李

远藤六辅 cv 乃村健次

桐生院左近零卫门 cv 森川智之

沃洛克 cv 平田广明

三潴鲁卡 cv 松冈祯丞

黑珍珠 cv 岛崎信长



剧情简介



在很久以前，世界存在着精灵、矮人、吸血鬼、炼金术人造人、人类等众多种族。不断的纷争中君临种族顶点的是“龙”。

但是经过漫长的岁月，“龙”消失了。剩下来的种族选择了共存的道路，并随着时代的变迁，演变成了除了保留下些许的外表特征外、大体上跟人类无异的姿态。

2×19年，东京。让人联想到平静的现代。尽管如此，犯罪行为仍没有杜绝。向往着曾经存在于世的“龙”，渴望得到那份力量的犯罪事件组织“NINE”，他们策划起各种凶恶事件，计划颠覆现在的世界。

为了与“NINE”对抗，警视厅组建了一个聚集了各个领域的能手的对策小组，其名为“警视厅特务部特殊凶恶犯对策室第七课——简称特7（TOKUNANA）”。虽然成员个个能力出类拔萃，却也有传言被人称为“脱群者集团”、“懒人集团”。

七月清司是新配属到“特7”的新人刑警。一边被个性突出的同伴们捉弄着，一边以天生的明亮、正直性格为解决NINE事件发起挑战。在接二连三的疑难事件中，他能否找到自己所相信的正义——



动画已经被改编成漫画《トクナナ File0》，漫画由漣ミサ作画。这部漫画已经在5月15日出版的角川杂志《月刊漫画Gene》6月刊上开始连载，漫画会有卷头彩页。



漫画故事发生在动画故事之前几年。动画故事的漫画版也将在Mag Garden杂志《月刊漫画Garden》上连载。





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