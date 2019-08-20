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《摇曳百合》10周年纪念OVA发售确定

资讯 musquall 2019年08月20日 14:43

      为庆祝漫画《摇曳百合》连载10周年，漫画10周年纪念OVA《ゆるゆり、（读作yuriyuri ten，暂译 摇曳百合10）》蓝光版确定将在11月13日发售。今日（8月20日），官方推特也透露，参与众筹活动的支持者的限定版将从9月中旬陆续发货。

《摇曳百合》10周年纪念OVA发售确定 资讯

动画主要制作人员如下：

原作：なもり
监督：山岸大悟
脚本：タカヒロ
音乐制作：PonyCanyon
动画制作：Lay-duce
出品：七森中娱乐社

动画主要声优如下：

赤座灯里 cv 三上枝织
岁纳京子 cv 大坪由佳
船见结衣 cv 津田美波
吉川千夏 cv 大久保瑠美
杉浦绫乃 cv 藤田咲
池田千岁 cv 丰崎爱生
大室樱子 cv 加藤英美里
古谷向日葵 cv 三森铃子

      今年1月31日，《摇曳百合》10周年纪念画集《もり画集2 なもり展》正式发售。这本画集如标题所示，收集了作者なもり10年来为《摇曳百合》漫画、动画等创作的插图、插画、海报、明信片、活动门票等一系列作品。

      漫画《摇曳百合》由なもり创作，在一迅社出杂志《漫画百合姬》上连载。漫画最初在《漫画百合姫S》从Vol.5到Vol.14连载，后由于《漫画百合姫S》的停刊而被移籍至同社姊妹志《漫画百合姫》2011年1月刊开始重新连载。今年7月，漫画官方推特宣布，漫画在一迅社杂志《漫画百合姬》今年9月刊后即刻进入休刊。官方推特没有透露漫画何时回归。不过，官方推特也提到，一旦有了确切的回归日期，他们会及时公布。

      漫画共被改编成3部TV版动画。TV版动画第一季于2011年7月播出，第二季于2012年7月播出，第三季于2015年10月播出。漫画也被改编成3部ova。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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