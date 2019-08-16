动画《魔术士欧菲 无赖之旅》公开预告宣传影片

秋田禎信」原作、「草河游也」负责插画的轻小说《魔术士欧菲》即将推出动画新作。官方日前公开了第二支预告宣传影片，预计2020年1月播出。

故事描述魔术士青年欧菲为了拯救对他而言有如姊姊般的阿莎莉，而展开冒险旅程。阿莎莉为了寻求更高强的魔力，而使用了天人的遗产－巴鲁多安德鲁斯之剑，结果这把剑的魔力让阿莎莉变成了龙一样的怪物，通称血腥八月（BloodyAugust）。奇利南谢洛对于牙之塔（阿莎莉和奇利南谢洛原本所属的魔术士养成学校，也是魔术世界的权力中心）在事件过后，只想维护名声而不是想办法挽救她的态度感到失望，于是舍弃了他原来的名字改名为欧菲，并离开牙之塔开始寻找让阿莎莉复原的方法。





【制作团队】

原 作： 秋田禎信（TOブックス刊）

插 画： 草河游也

监 督： 浜名孝行

系列构成： 吉田玲子

角色设定： 吉田隆彦

色彩设计： 桂木今里

美术监督： 荒井和浩

CG 监督： 川谷启介

撮影监督： 近藤慎与

音响监督： 平光琢也

编 集： 小野寺桂子

製 作： GENCO

动画製作： スタジオディーン

【声优】

オーフェン：森久保祥太郎

クリーオウ：大久保瑠美

マジク ：小林裕介

ボルカン ：水野麻里絵

ドーチン ：渕上 舞

チャイルドマン：浪川大辅

アザリー ：日笠阳子

レティシャ：伊藤 静

ハーティア：坂 泰斗

コミクロン：安田陆矢

フォルテ ：前野智昭



