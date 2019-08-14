新番外篇动画《紫罗兰永恒花园》预告片播出

周二（8月13日），京都动画《紫罗兰永恒花园》的番外篇《紫罗兰永恒花园外传 -永远与自动手记人偶-（日语：ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 -）》在其官方网站开始播出动画的预告片。这部预告片透露了动画的主要声优，也播放了由声优歌手茅原实里动画的主题曲《エイミー》。





动画的制作公司京都动画在7月18日遭到了故意纵火，多名员工在火灾中身故。不过这部动画将按照原定计划于今年9月在剧场上映。动画原定上映两周，现延长为上映三周（2019年9月6日～9月26日）。



动画也如期于8月3日～4日的德国曼海姆举办的“AnimagiC”上举办全球首映。



TV版动画《紫罗兰永恒花园》已经于2018年1月至3月播出。完全新作剧场版动画将于2020年1月10日在日本上映。



动画改编自晓佳奈原作、高濑亚贵子插画的同名轻小说。小说由KA Esuma文库出版。小说曾获得第5回京都动画大赏。



故事简介：



自动手记人偶是奥兰多博士所制造、能将人类的话语记下并书写的机械。当初，此种机械是奥兰多博士为其爱妻所制，但现时却于世上广泛普及，并出现了能提供租借人偶的机构。女主角薇尔莉特·伊芙加登正是一名属于C·H邮政社的金发绿瞳自动手记人偶少女。她去往不同的地方，为不同的委托人工作，而她又会与这些人谱出一段怎样的故事呢？



动画主要声优如下：



薇尔莉特·伊芙加登（ヴァイオレット・エヴァーガーデン） cv 石川由依

克劳迪亚·霍金斯（クラウディア・ホッジンズ） cv 子安武人

吉尔伯特·布甘比利亚（ギルベルト・ブーゲンビリア） cv 浪川大辅

卡特蕾雅·巴德蕾尔（カトレア・ボードレール） cv 远藤绫

贝内迪克托·布尔（ベネディクト・ブルー） cv 内山昴辉

艾丽卡·布朗（エリカ・ブラウン） cv 茅原实里

爱丽丝·卡娜莉（アイリス・カナリー） cv 户松遥



动画主要制作人员如下：



监督：石立太一

系列构成：吉田玲子

角色设计：高濑亚贵子

系列演出：藤田春香

世界观设定：铃木贵昭

美术监督：渡边美希子

色彩设计：米田侑加

摄影监督：船本孝平

3D监督：山本伦

小物设定：高桥博行、太田稔

编辑：重村建吾

音响监督：鹤冈阳太

音乐制作人：斋藤滋

音乐：Evan Call

音乐制作：Lantis

音响监督：鹤冈阳太

动画制作：京都动画

出品：《紫罗兰永恒花园》制作委员会





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