组合Run Girls, Run!将为动画《刺客守则》、《美妙☆频道》演唱主题曲

在周日（8月4日）的组合Run Girls, Run!创立两周年纪念演唱会“1.2.3ジャンプ!!!”上，组合宣布将为即将播出的动画《刺客守则》演唱片头曲《Share the light》、动画《美妙☆频道》演唱片头曲《never-ending!!》。



组合Run Girls, Run!是出自日本动画《Wake Up, Girls! 新章》的3人女性声优组合，所属唱片公司是DIVE II entertainment。 组合成员是林鼓子、森嶋优花和厚木那奈美。



动画《刺客守则》改编自同名轻小说。动画将于今年10月在东京MX、BS NTV和AT-X播出。轻小说《刺客守则（日语：アサシンズプライド）》由天城ケイ原作、ニノモトニノ插画，于2016年开始出版，目前已经出版了8卷。这本轻小说获得了第28届“Fantasia大奖”大奖。轻小说的漫画版由加藤よし江作画，于2017年5月起在集英社杂志《Ultra Jump》上连载。漫画单行本已出版两卷，第三卷将在11月19日出版。



故事简介：



只有贵族拥有与怪物战斗的力量“魔力”的世界。青年库珐为了找出虽生于公爵家，却是无才少女的梅丽塔的才能，作为家庭教师被派遣来教导她。库珐同时还有着“如果她没有才能的话，就暗杀掉——”这样的里任务……。



《美妙☆频道》是由龙之子工作室与DONGWOO ANIMATION共同开发之日本的卡片互动街机游戏“美妙系列”的第三作，并同步推出改编动画。这部动画是《美妙☆天堂》的姐妹篇。





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