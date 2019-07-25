动画《我不是说了能力要平均值么！》制作信息公开

TV动画《我不是说了能力要平均值么！》主要卡司、主要制作人员、PV公开。

动画根据日本轻小说家FUNA的同名轻小说《我不是说了能力要平均值么！》（日文：「私、能力は平均値でって言ったよね！」）改编，故事的主人公是一位转世到异世界的天才少女栗原海里，由和气杏未配音。傲娇魔术师莱纳由德川青空配音，美男剑士梅维斯由内村史子配音，老实的魔术师波林由田泽茉纯配音。导演是曾出品《摇曳百合》《干物妹小埋》的太田雅彦、系列构成青岛崇、动画制作project No.9。动画将于10月开播。

主人公“栗原海里”原为现实世界的一位天才少女，在学习、运动、艺术等方面均有着超高天赋，然而这种才能却让海里与同龄的孩子们产生隔阂，她一直想要作为普通的女孩生活。毕业典礼当天，海里为了救人而被疾驰的卡车撞死，之后她来到了天国，并对神说出了“请让我的转世具有平均值的能力”。然而事与愿违，海里虽然顺利转生到异世界，并以“阿蒂尔”的新身份成长，还保留了原来的记忆，可是她的能力却非常可怕，竟然达到了人类的6800倍……就这样，倒霉的阿蒂尔（海里）不得不隐瞒自己的真正实力，来到新学校试图结交好朋友，过上她心目中理想的“普通”生活。

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