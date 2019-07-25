漫画《百千家的妖怪王子》将在8月底完结

周三（7月24日）出版的角川杂志《Asuka》今年7月刊透露，硝音あや漫画《百千家的妖怪王子（日语：百千さん家のあやかし王子）》将在8月24日出版的下一期杂志上完结。



今年4月24日出版的漫画单行本第十五卷也曾透露，漫画将会在今年秋季出版的单行本第十六卷完结。去年11月，作者硝音あや就在推特上表示漫画已经接近最终篇。



硝音あや于2014年2月起在角川杂志《Asuka》上连载漫画《百千家的妖怪王子》。漫画曾推出过广播剧CD，并在2015年被改编成舞台剧。



故事简介



16岁的少女百千向阳的父母因事故去世，在生日那天她收到一封遗书，里面写有父母留给自己的一份遗产——位于深山老林中的一栋宅邸。以为自己即将住进一个又大又豪华的的宅子的日万里兴高采烈背起行囊，可是当她跋山涉水去到那里时，却发现整个房子破烂不堪如同鬼屋，而且刚一进门就被一个突然出现的裸男给吓个半死……这个名叫七守葵的男子和名叫紫和伊势的两名友人不仅早就擅自住在这里，还神秘兮兮地叫日万里不要靠近屋子，被日万里当场拒绝。事后她发现这三人毫无生活自理能力不算还经常搞破坏，不过最让她头疼的不是这些，而是她意外中发现这三人似乎并不是人类……





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