漫画《信长老师的年幼妻子》将在8月底完结

周三（7月24日）出版的双叶社杂志《月刊Action》今年9月刊透露，漫画家紺野あずれ的战国系恋爱喜剧漫画《信长老师的年幼妻子（日语：ノブナガ先生の幼な妻）》将在8月24日出版的下一期杂志上完结。
漫画家紺野あずれ于2017年5月起在双叶社杂志《月刊Action》上连载这部漫画，漫画单行本第四卷在3月12日发售。
故事简介：
喜欢galgame的织田信永是一名老师。由于名字的读法和织田信长一样，所以被学生们成为“信长老师”。某天，来自战国时代的斋藤归蝶（历史上织田信长的正妻（浓姬））穿越到现代，成为了一名14岁少女，她认准织田信永就是她的丈夫织田信长，要与其结婚。历史上织田信长的侧室生驹吉乃也穿越到了现代，她也希望能够和织田信永重修旧好。
由漫画改编而来的TV版动画《信长老师的年幼妻子（日语：ノブナガ先生の幼な妻）》在今年4月至6月播出。在其官方网站宣布，这首歌由松井洋平作词，俊龙作曲，中土智博編曲。
声优组合Pyxis为动画演唱片头曲《恋せよみんな、ハイ！》。Pyxis是由两位年轻的人气女性声优丰田萌绘和伊藤美来组成的组合。声优立花理香为动画演唱片尾曲《Returner Butterfly》。
动画主要制作人员如下：
监督：佐佐木勅嘉
系列构成：翌有藏
角色设计：西川鹰司
动画制作：SEVEN
动画主要声优如下：
织田信永 cv 酒井广大
斋藤归蝶 cv 上原明里
生驹吉乃 cv 小泽亚李
枇杷岛万結 cv 结崎木乃美
星丘友里 cv 田中茉理花
热田杏南 cv 丰田萌絵
織田市香 cv 木下铃奈
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。
评论