漫画《信长老师的年幼妻子》将在8月底完结

周三（7月24日）出版的双叶社杂志《月刊Action》今年9月刊透露，漫画家紺野あずれ的战国系恋爱喜剧漫画《信长老师的年幼妻子（日语：ノブナガ先生の幼な妻）》将在8月24日出版的下一期杂志上完结。



漫画家紺野あずれ于2017年5月起在双叶社杂志《月刊Action》上连载这部漫画，漫画单行本第四卷在3月12日发售。



故事简介：



喜欢galgame的织田信永是一名老师。由于名字的读法和织田信长一样，所以被学生们成为“信长老师”。某天，来自战国时代的斋藤归蝶（历史上织田信长的正妻（浓姬））穿越到现代，成为了一名14岁少女，她认准织田信永就是她的丈夫织田信长，要与其结婚。历史上织田信长的侧室生驹吉乃也穿越到了现代，她也希望能够和织田信永重修旧好。



由漫画改编而来的TV版动画《信长老师的年幼妻子（日语：ノブナガ先生の幼な妻）》在今年4月至6月播出。在其官方网站宣布，这首歌由松井洋平作词，俊龙作曲，中土智博編曲。



声优组合Pyxis为动画演唱片头曲《恋せよみんな、ハイ！》。Pyxis是由两位年轻的人气女性声优丰田萌绘和伊藤美来组成的组合。声优立花理香为动画演唱片尾曲《Returner Butterfly》。



动画主要制作人员如下：



监督：佐佐木勅嘉

系列构成：翌有藏

角色设计：西川鹰司

动画制作：SEVEN



动画主要声优如下：



织田信永 cv 酒井广大

斋藤归蝶 cv 上原明里

生驹吉乃 cv 小泽亚李

枇杷岛万結 cv 结崎木乃美

星丘友里 cv 田中茉理花

热田杏南 cv 丰田萌絵

織田市香 cv 木下铃奈





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