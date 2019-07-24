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《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售

资讯 十月轻舞 2019年07月24日 13:10

　　日本漫画家椎名高志创作的漫画《GS美神极乐大作战》的周边产品7与24日登陆natalie store。

 《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第1张

　　此次上线的周边产品是椎名高志画业30周年纪念原画展《椎名高志 虎牙30周年几年原画展 椎名百货店》上的提前发售款原创周边。产品包括马克杯、书签、T恤、卫衣、手机壳、帆布包、茶杯以及复制原画等。

 

《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第2张

《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第3张

　　《GS美神极乐大作战》作者椎名高志，同时为他的成名代表作。由1991年起于周刊少年Sunday上连载，至1999年为止，单行本共计39集。 总销量达到了7200万部以上！这个成绩可以排进历代销量榜的20名。 1994年推出TV版动画（名为《GS美神》）。

 《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第4张

内容介绍

　　20世纪末，生存空间愈来愈小，人类也从“人与天斗”、 “人与人斗”而进入“人与鬼斗”的时代——地产开发开始波及凶宅、坟地等等恶灵盘踞的地方。当驻留的恶灵们开始阻挠地产开发项目的进行时，地产商往往会因为地产业的丰厚利润而不惜重金寻求驱魔的帮助，而“除灵者（退魔师，GHOST SWEEPER，缩写GS）”这种行业也大行其道，甚至组成同业公会，建立驱魔人的专业学校，举办资格考核，授予营业执照，甚至连神仙的道场也为职业驱魔人开放，用以修炼驱魔技艺。

《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第5张

《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第6张

　　美神令子，拥有引人注目的美貌身材，也是除灵业界的佼佼者，尽管有着第一流的除魔技艺，又有着丰厚的个人财产，但他最重要的特点却是她的人生信念：“赚钱第一 ！”因此，不仅利用美色引诱好色少年横岛忠夫为她卖命（薪水很少，时薪250円），连三百年前的女鬼小娟也找来打工（薪水更少，日薪30円）。

《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第7张

　　美神令子灵力高强，拥有兼备神和魔力量的神魔复合型灵力，还熟练使用各种退魔的神兵利器，如神通棍（格斗用）、灵体箭（对空用）、驱魔阵（防御和导出高级灵体）、精灵石（丢出就炸疑似手榴弹？）、驱魔符（呃…依价格高低而有程度差异…）等等，当然，这些东西都很---贵！

　　被她退治的恶灵也是千奇百怪，抢钱不成含恨而亡的强盗、没拿到冠军就死亡的赛车手、还有一亿年前死亡的恐龙幽灵等等…甚至与龙族的邪神及魔族的杀手乃至希望毁灭魔族和神族，重新建立世界的超级大魔头都有交战。

《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第8张

《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第9张

　　除此之外，美神也有不少“同业”，像能操纵式神的六道冥子、使用巫术的小笠原安蜜、以及不死之身的炼金术师卡欧斯博士和他的机械女佣玛莉安、还有从事圣职的唐巢神父等等……同行之间偶尔有竞争，偶尔会合作，在恶灵横行的世纪末，向妖魔鬼怪挑战！

 《GS美神极乐大作战》原画展周边提前发售 资讯 第10张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。

 


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