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《刺客守则》公开第二波角色视觉图和追加声优名单

资讯 菜菜 2019年07月22日 20:34

天城ケイ原作、ニノモトニノ 负责插画的轻小说作品《刺客守则》，即将推出改编动画。官方日前公开了第二波角色视觉图、追加声优名单和特报影片，预计10月播放。

《刺客守则》公开第二波角色视觉图和追加声优名单 资讯 第1张

《刺客守则》公开第二波角色视觉图和追加声优名单 资讯 第2张

《刺客守则》公开第二波角色视觉图和追加声优名单 资讯 第3张

《刺客守则》公开第二波角色视觉图和追加声优名单 资讯 第4张


只有贵族拥有与怪物战斗的力量・「魔力」的世界。青年库珐为了找出虽生于公爵家，却是无才少女的梅丽塔的才能，作为家庭教师被派遣。如果她没有才能的话，就暗杀掉——并担负着这样的内部任务……


【制作团队】

原作：天城ケイ　(ファンタジア文库)

原作插画：ニノモトニノ

监督：相浦和也

系列构成：赤尾でこ

角色设计・総作画监督：吉川真帆

辅助角色设计・総作画监督：齐藤佳子

美术监督：松本実希子（スタジオ风雅）

色彩设计：小山知子（Fine Colors）

撮影监督：宫坂凌平（レアトリック）

CG监督：柴田　渉（EMT2）

编集：瀧川三智（REAL-T）

音响监督：本山　哲

音响制作：HALF H・P STUDIO

动画制作：EMTスクエアード

 

【声优】

クーファ=ヴァンピール：小野友树

メリダ=アンジェル：楠木ともり

エリーゼ=アンジェル：石川由依

ロゼッティ=プリケット：薮内満里奈

オヤジ：森川智之

ウィリアム・ジン：铃木达央

ネルヴァ＝マルティーリョ：佐仓綾音


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