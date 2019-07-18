京都动画纵火事件确认死亡人数上升至20人 数人心肺停止 纵火嫌疑人并非京都动画前员工

据日本NHK最新消息，截止7月18日19时33分（北京时间18时33分）日本京都动画纵火事件确认死亡人数为20人，根据消防员的消息建筑物中另有数人处于心肺停止状态。纵火嫌疑人41岁男性已被警方逮捕进行进一步调查。

纵火后逃走的男性嫌疑人在距离现场100米左右的地方躲避大火，根据其随身携带的驾驶执照确认了其身份。男子腿部及胸部、面部均由严重烧伤，正在医院接受治疗，难以进行进一步的问询，但是在其被逮捕的时候承认了泼洒液体纵火的事实。

据搜查人员透露男子在放火的时嘴里喊着“去死”之类的话。该男子并没有在京都动画工作的经历，与京都动画的关系尚不清楚。火灾现场发现许多刀具，尚无法确认是否为该男子所持有。

根据NHK获得的动画制作室的平面图我们可以看出，该建筑是南北呈长方形的三层建筑。玄关在一楼南侧，而工作人员用的员工玄关在西侧。一进玄关便是从一楼直通三楼的螺旋楼梯，建筑物的西侧另外设有从一层通向屋顶的楼梯，并设有电梯。整个建筑除了一楼的“录音室”和三楼“会议室”外，基本呈全开放格局。

京都动画一直被粉丝们称为动画行业的“业界良心”，是一家以动画的企划、制作以及动画制作相关的技术指导为主要营业事项的日本企业，粉丝们亲切地称其为“京阿尼”。公司成立于1981年，2003年开始独立制作动画，目前拥有员工160余人。《凉宫春日的忧郁》《轻音少女》《幸运星》《冰果》《境界的彼方》《吹响！上低音号》《紫罗兰永恒花园》《Free！》系列等动画迷们耳熟能详的动画作品均出自此公司。

事件发生后全世界粉丝们发起了＃Pray For Kyoani#（为京阿尼祈祷）的话题，让我们也一起为“京阿尼”祈祷吧。

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